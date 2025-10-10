- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Partidos de HOY EN VIVO, sábado 11 de octubre: dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 11 de octubre. Continúan las Eliminatorias para el Mundial 2026. Además, hay fútbol sudamericano.
El fútbol no se detiene y aquí te dejamos la programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 11 de octubre. En Europa continúa las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. También en Sudamérica las diferentes Ligas continúan con su habitual calendario pese a ser fecha FIFA. Consulta el horario y canal de transmisión.
PUEDES VER: Hijo de Miguel Ángel Russo anotó y rompió en llanto en plena celebración de su gol - VIDEO
Partidos de hoy en Eliminatorias
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Letonia vs Andorra
|ESPN2, Disney+
|11:00
|Hungría vs Armenia
|Disney+
|11:00
|Noruega vs Israel
|ESPN2, Disney+
|12:15
|Emiratos Árabes Unidos vs Oman
|Disney+
|13:45
|Serbia vs Albania
|Disney+
|13:45
|Bulgaria vs Turquía
|Disney+
|13:45
|España vs Georgia
|ESPN2, Disney+
|13:45
|Estonia vs Italia
|Disney+
|13:45
|Portugal vs Irlanda
|Disney+
|14:30
|Iraq vs Indonesia
|Disney+
Partidos de hoy en Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|España U20 vs Colombia U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Mexico U20 vs Argentina U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Gimnasia La Plata vs Talleres Córdoba
|TyC Sports, Disney+
|17:00
|Banfield vs Racing Club
|TyC Sports, Disney+
|19:15
|Belgrano vs Estudiantes
|TNT Sports, Max Argentina
|20:15
|Vélez Sarsfield vs Rosario Central
|TyC Sports, Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Palmeiras vs Juventude
|Fanatiz, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Deportes Tolima vs Envigado
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|19:30
|América de Cali vs La Equidad
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOStv
|15:30
|2 de Mayo vs Cerro Porteño
|Tigo Sports Paraguay
|18:00
|Atlético Tembetary vs Libertad
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Liverpool vs Racing
|GolTV, Disney+
|13:00
|Cerro Largo vs Boston River
|GolTV, Disney+
|16:00
|Miramar Misiones vs Peñarol
|GolTV, Disney+
|18:30
|Cerro vs Defensor Sporting
|GolTV, Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Orlando City SC vs Vancouver Whitecaps
|MLS Season Pass
|18:30
|Inter Miami vs Atlanta United
|MLS Season Pass
|20:30
|Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake
|MLS Season Pass
|21:30
|LA Galaxy vs Dallas MLS
|MLS Season Pass
Partidos amistosos de clubes
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|22:00
|América vs Guadalajara
|TUDN, Univision
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50