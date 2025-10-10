0

Partidos de HOY EN VIVO, sábado 11 de octubre: dónde ver fútbol gratis

Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 11 de octubre. Continúan las Eliminatorias para el Mundial 2026. Además, hay fútbol sudamericano.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 11 de octubre
Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 11 de octubre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

El fútbol no se detiene y aquí te dejamos la programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 11 de octubre. En Europa continúa las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. También en Sudamérica las diferentes Ligas continúan con su habitual calendario pese a ser fecha FIFA. Consulta el horario y canal de transmisión.

Hijo de Miguel Ángel Russo anotó y rompió en llanto en plena celebración de su gol

PUEDES VER: Hijo de Miguel Ángel Russo anotó y rompió en llanto en plena celebración de su gol - VIDEO

Partidos de hoy en Eliminatorias

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Letonia vs AndorraESPN2, Disney+
11:00Hungría vs ArmeniaDisney+
11:00Noruega vs IsraelESPN2, Disney+
12:15Emiratos Árabes Unidos vs OmanDisney+
13:45Serbia vs AlbaniaDisney+
13:45Bulgaria vs TurquíaDisney+
13:45España vs GeorgiaESPN2, Disney+
13:45Estonia vs ItaliaDisney+
13:45Portugal vs IrlandaDisney+
14:30Iraq vs IndonesiaDisney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00España U20 vs Colombia U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Mexico U20 vs Argentina U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Gimnasia La Plata vs Talleres CórdobaTyC Sports, Disney+
17:00Banfield vs Racing ClubTyC Sports, Disney+
19:15Belgrano vs EstudiantesTNT Sports, Max Argentina
20:15Vélez Sarsfield vs Rosario CentralTyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Palmeiras vs JuventudeFanatiz, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Deportes Tolima vs EnvigadoRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
19:30América de Cali vs La EquidadRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOStv
15:302 de Mayo vs Cerro PorteñoTigo Sports Paraguay
18:00Atlético Tembetary vs LibertadTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Liverpool vs RacingGolTV, Disney+
13:00Cerro Largo vs Boston RiverGolTV, Disney+
16:00Miramar Misiones vs PeñarolGolTV, Disney+
18:30Cerro vs Defensor SportingGolTV, Disney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Orlando City SC vs Vancouver WhitecapsMLS Season Pass
18:30Inter Miami vs Atlanta UnitedMLS Season Pass
20:30Seattle Sounders FC vs Real Salt LakeMLS Season Pass
21:30LA Galaxy vs Dallas MLSMLS Season Pass

Partidos amistosos de clubes

HORARIOPARTIDOSTV
22:00América vs GuadalajaraTUDN, Univision

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Prensa de Chile calificó la victoria 2-1 sobre la selección peruana: "Gana de manera..."

  2. Dejó la selección peruana y ahora su club lo echó por malos resultados tras seis partidos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano