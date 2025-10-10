Partidos de HOY EN VIVO, sábado 11 de octubre: dónde ver fútbol gratis

El fútbol no se detiene y aquí te dejamos la programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 11 de octubre. En Europa continúa las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. También en Sudamérica las diferentes Ligas continúan con su habitual calendario pese a ser fecha FIFA. Consulta el horario y canal de transmisión.

Partidos de hoy en Eliminatorias

HORARIO PARTIDOS TV 8:00 Letonia vs Andorra ESPN2, Disney+ 11:00 Hungría vs Armenia Disney+ 11:00 Noruega vs Israel ESPN2, Disney+ 12:15 Emiratos Árabes Unidos vs Oman Disney+ 13:45 Serbia vs Albania Disney+ 13:45 Bulgaria vs Turquía Disney+ 13:45 España vs Georgia ESPN2, Disney+ 13:45 Estonia vs Italia Disney+ 13:45 Portugal vs Irlanda Disney+ 14:30 Iraq vs Indonesia Disney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 20

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 España U20 vs Colombia U20 DIRECTV Sports, DGO 18:00 Mexico U20 vs Argentina U20 DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Gimnasia La Plata vs Talleres Córdoba TyC Sports, Disney+ 17:00 Banfield vs Racing Club TyC Sports, Disney+ 19:15 Belgrano vs Estudiantes TNT Sports, Max Argentina 20:15 Vélez Sarsfield vs Rosario Central TyC Sports, Disney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Palmeiras vs Juventude Fanatiz, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Deportes Tolima vs Envigado RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol 19:30 América de Cali vs La Equidad RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIO PARTIDOStv 15:30 2 de Mayo vs Cerro Porteño Tigo Sports Paraguay 18:00 Atlético Tembetary vs Libertad Tigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIO PARTIDOS TV 10:30 Liverpool vs Racing GolTV, Disney+ 13:00 Cerro Largo vs Boston River GolTV, Disney+ 16:00 Miramar Misiones vs Peñarol GolTV, Disney+ 18:30 Cerro vs Defensor Sporting GolTV, Disney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIO PARTIDOS TV 18:30 Orlando City SC vs Vancouver Whitecaps MLS Season Pass 18:30 Inter Miami vs Atlanta United MLS Season Pass 20:30 Seattle Sounders FC vs Real Salt Lake MLS Season Pass 21:30 LA Galaxy vs Dallas MLS MLS Season Pass

Partidos amistosos de clubes

HORARIO PARTIDOS TV 22:00 América vs Guadalajara TUDN, Univision

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.