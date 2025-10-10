México vs. Colombia EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido amistoso

México vs. Colombia juegan este sábado 11 de octubre en AT&T Stadium de Texas, desde las 20:00 horas (Perú y horario colombiano). La transmisión EN VIVO del partido amistoso estará a cargo del Canal 5 de Televisa, TV Azteca, RCN y Gol Caracol.

¿A qué hora juega México vs. Colombia?

'Aztecas' y 'Cafeteros' se enfrentan en un compromiso que promete ser muy emocionante en tierras estadounidenses, el cual está pactado para comenzar a partir de las 20:00 horas local, de Colombia y Perú (19:00 de México). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica.

Costa Rica, El Salvador, México: 19:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 20:00 horas

Bolivia, Venezuela: 21:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 21:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 horas

¿Dónde ver México vs. Colombia EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre México vs. Colombia, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de TUDN, Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 en territorio azteca; así como por RCN y Gol Caracol en todo el país cafetero. Además, Vix pasará los 90 minutos de la contienda vía streaming.

México vs. Colombia - previa

México continúa firme su preparación en busca de hacer un buen papel en la Copa del Mundo que organizará el próximo año. Tras conseguir el título de Copa Oro a mediados de año, los aztecas no saben lo que es ganar un partido, pues el mes pasado solo pudieron conseguir un par de empates frente a Japón y Corea del Sur.

Los dirigidos por Javier Aguirre intentarán reencontrarse con la victoria ante una selección que podría ser su rival en la justa orbital y que parte como favorito. Sin embargo, el 'Vasco' apelará a sus principales figuras como Santiago Giménez y la vuelta de Hirving Lozano para lograr un buen resultado que los siga llenando de confianza a meses del Mundial.

México irá en busca del triunfo ante Colombia y así ilusionarse más con miras al Mundial 2026. Foto: FMF

Colombia tendrá su primera prueba previo a Norteamérica 2026 después de lograr una sufrida clasificación en las últimas dos jornadas, cuando venció a Bolivia en Barranquilla (3-0) y Venezuela de visita (6-3), por lo que tomará este encuentro para ir afinando detalles en lo táctico para llegar bien a la competición intercontinental.

El conjunto comandado técnicamente por Néstor Lorenzo sorprendió a todos sus hinchas al llamar por primera vez a Kevin Serna, quien la viene rompiendo en Fluminense de Brasil e intentará convencer al estratega argentino para que este lo considere en la lista final para el Mundial.

Colombia comenzará su preparación rumbo al Mundial 2026 enfrentándose a México. Foto: FCF

México vs. Colombia pronóstico: cuanto pagan las apuestas

Sobre el papel, este enfrentamiento es de fuerzas muy parejas. Sin embargo, los pronósticos le dan un ligero favoritismo a Colombia para que logre el triunfo sobre México en Texas, aunque no se descarta que se pueda dar un empate. Repasa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas México Empate Colombia Betsson 2.98 3.05 2.42 Bet365 3.00 3.10 2.40 Betano 3.15 3.05 2.47 Te Apuesto 3.09 3.00 2.48 Apuesta Total 3.00 3.10 2.50 Meridianbet 2.89 2.99 2.35

México vs. Colombia: posibles alineaciones

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruíz; Hirving Lozano, Santiago Giménez, Alexis Vega.. DT: Javier Aguirre.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

México: últimos resultados

México 2-2 Corea del Sur | amistoso setiembre 2025

México 0-0 Japón | amistoso setiembre 2025

Estados Unidos 1-2 México | final Copa Oro 2025

México 1-0 Honduras | semifinal Copa Oro 2025

México 2-0 Arabia Saudita | cuartos de final Copa Oro 2025

Colombia: últimos resultados

Venezuela 3-6 Colombia | fecha 18 Eliminatorias Conmebol 2026

Colombia 3-0 Bolivia | fecha 17 Eliminatorias Conmebol 2026

Argentina 1-1 Colombia | fecha 16 Eliminatorias Conmebol 2026

Colombia 0-0 Perú | fecha 15 Eliminatorias Conmebol 2026

Colombia 2-2 Paraguay | fecha 14 Eliminatorias Conmebol 2026

México vs. Colombia: historial

Ambas selecciones se han visto las caras en 28 ocasiones en todas las competiciones y amistosos, con un historial muy parejo, pero favorable a México con 10 triunfos sobre los 9 de Colombia. Además, se han registrado otros 9 choques empatados. Revisa los últimos enfrentamientos entre sí.

México 2-3 Colombia | amistoso 2023

México 2-3 Colombia | amistoso 2022

México 0-2 Colombia | amistoso 2012

Colombia 0-0 México | amistoso 2011

México 1-0 Colombia | amistoso 2010

¿Dónde juega México vs. Colombia?

El escenario donde México y Colombia medirán fuerzas por el partido amistoso internacional válido por la fecha FIFA de octubre será el AT&T Stadium, recinto deportivo ubicado en la ciudad estadounidense de Texas que cuenta con una capacidad total para 80 mil espectadores.