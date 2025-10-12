0
¡ATENCIÓN! Donald Trump partió al Medio Oriente para firmar el acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza

Trump partió rumbo al Medio Oriente para firmar el acuerdo de paz en Gaza, tras anunciar el fin del conflicto entre Israel y Hamás.

En un giro histórico tras meses de violencia en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que "la guerra terminó" antes de abordar el Air Force One rumbo a la región. Su viaje tiene un objetivo clave y simbólico: sellar el acuerdo de paz entre Israel y Hamás, que contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes y la apertura de corredores humanitarios en la Franja de Gaza.

Donald Trump

Donald Trump viajó al Medio Oriente para firmar el acuerdo de paz.

Noticia en desarrollo.

