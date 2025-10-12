MALA NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: Trump reduce salarios agrícolas ante falta de trabajadores tras deportaciones

En una admisión que marca un giro en su discurso, la administración de Donald Trump reconoció que la falta de mano de obra inmigrante está afectando gravemente al sector agrícola estadounidense. Como respuesta, el gobierno implementó una controvertida medida: reducir los salarios de los trabajadores temporales del campo, en un intento por frenar la escasez provocada por sus propias políticas de deportación.

El Departamento de Trabajo publicó esta advertencia oficial en el Registro Federal, señalando que el "cese casi total del flujo de inmigrantes ilegales" está generando una amenaza directa a la producción nacional de alimentos y presionando al alza los precios para los consumidores. La medida busca facilitar el acceso de los agricultores a trabajadores extranjeros legales bajo el programa de visas H-2A, al tiempo que reduce sus costos laborales.

Escasez de trabajadores y alza de precios: una crisis autogenerada

La política migratoria de Trump, enfocada en cerrar la frontera y aumentar las deportaciones, ha dejado al campo sin suficiente mano de obra. Según el propio Departamento de Trabajo, los ciudadanos estadounidenses no están dispuestos ni capacitados para asumir los trabajos que los inmigrantes indocumentados han dejado vacantes.

Trump reduce salarios agrícolas ante falta de trabajadores inmigrantes.

Como solución temporal, el gobierno redujo los salarios mínimos exigidos a trabajadores H-2A. Esta medida, que entró en vigor el 2 de octubre, podría ahorrar hasta 24 mil millones de dólares a los agricultores en la próxima década. Sin embargo, también representa un golpe para los derechos laborales y evidencia una contradicción en la narrativa oficial: primero se prometió que los empleos serían ocupados por estadounidenses, y ahora se reconoce que sin inmigrantes, la agricultura está en riesgo.

Críticas internas y contradicciones dentro del gobierno de Trump

La decisión ha abierto tensiones dentro de la propia coalición republicana. Algunos sectores pro-restricción migratoria, como el Centro de Estudios de Inmigración, consideran un error reducir los salarios, ya que perpetúa la dependencia del campo en la mano de obra inmigrante barata. En contraste, sindicatos agrícolas acusan al gobierno de querer reemplazar a los trabajadores estadounidenses con migrantes explotables. Teresa Romero, presidenta del sindicato United Farm Workers, calificó la medida como una "catástrofe" para los trabajadores agrícolas nacionales.

Por su parte, Daniel Costa, del Instituto de Política Económica, denunció la contradicción del discurso oficial: "Trump decía que los estadounidenses iban a tomar estos trabajos. Ahora reconoce que eso no va a pasar, y prefiere bajar los salarios". Según datos del Departamento de Agricultura, más del 40% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos eran indocumentados entre 2020 y 2022. Sin ellos, el sistema alimentario enfrenta una crisis estructural, y el gobierno parece estar reaccionando tarde a un problema que él mismo aceleró.