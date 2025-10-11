A partir de HOY, recibirás cheques de reembolso de hasta US$400 por este motivo en EE. UU.

Importante aviso: recientemente, el estado de Nueva York ha decidido implementar por primera vez cheques de reembolso por inflación en el año fiscal 2025-2026. Esta medida es considerada como una fuente de apoyo económico que beneficiará a 8,2 millones de hogares en la región estadounidense.

Los envíos de estos cheques empezaron el 26 de septiembre y los montos varían entre US$150 y US$400, dependiendo de los criterios establecidos por las autoridades autorizadas. A continuación, te contamos quiénes pueden obtener este beneficio y por qué se llevó a cabo este anuncio.

¿Quiénes pueden recibir los cheques de reembolso de hasta US$400 por impactante motivo?

'La Nación' y otros medios internacionales informaron sobre la última acción de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien confirmó que los cheques de reembolso por inflación son pagos únicos destinados a los ciudadanos que han venido enfrentado un aumento en los impuestos sobre las ventas.

Recibirás cheques de reembolso de hasta US$400 por impactante motivo en EE. UU.

Vale resaltar que, todas las personas que cumplan con los requisitos, no tendrán que realizar ningún trámite adicional para recibir este apoyo, ya que los cheques se envían por correo desde finales del mes pasado. El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado especificó que para ser elegibles, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

Los neoyorquinos deben haber presentado el formulario IT-201 , correspondiente a la declaración del impuesto sobre el ingreso de residentes en Nueva York.

, correspondiente a la declaración del impuesto sobre el ingreso de residentes en Nueva York. Haber declarado ingresos dentro de los límites establecidos.

Es importante también que no hayan sido declarados como dependientes en la declaración de otro contribuyente durante el año tributario 2023.

Montos de los cheques de reembolso por inflación

Vale resaltar que la asistencia financiera en Nueva York varía dependiendo de los ingresos y el estado civil de los contribuyentes durante el año fiscal 2023.