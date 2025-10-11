IMPORTANTE. El próximo lunes 13 de octubre se celebra uno de los 11 feriados federales establecidos por el gobierno de Estados Unidos: el Columbus Day, conocido también como el "Día de la Raza" o "Día del Encuentro de Dos Mundos".

Esta esperada festividad se conmemora cada segundo lunes de octubre y tiene como finalidad recordar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano el 12 de octubre de 1492. Colón, un destacado cartógrafo y navegante, se convirtió en el líder de la expedición que dio a conocer el "Nuevo Mundo", lo que originó la celebración. AQUÍ más información, el significado y más sobre este evento.

Columbus Day en EE. UU.: origen, cómo se conmemora y el significado del Día de la Raza

Importante conocer que Columbus Day en Estados Unidos tiene sus raíces en 1792, cuando la Sociedad Histórica de Massachusetts y la Sociedad Tammany de Nueva York organizaron una celebración por el 300 aniversario del desembarco de Cristóbal Colón en América.

Columbus Day en EE. UU.: origen, cómo se conmemora y el significado del Día de la Raza.

No obstante, no fue sino hasta 1937 que el evento se convirtió de interés nacional, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó el 12 de octubre como el Día de Colón.

Hasta el momento, la celebración ha experimentado cambios, y en 1971 se estableció que el feriado se conmemoraría el segundo lunes de octubre, lo que permitió la creación de un fin de semana largo en el calendario. Así, la fecha del Columbus Day varía cada año; en 2025, se celebrará el 13 de octubre.

El también conocido como el Día de la Raza, se resaltan los logros de Cristóbal Colón y se celebra la herencia italoamericana, la cual ha recibido cuestionamientos por las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas durante la colonización. Pese a ser un feriado, varios estados no conmemoraron el Columbus Day, pero sí han inaugurado el Día de los Pueblos Indígenas.

Ciudades de EE. UU. que celebran Columbus Day el 13 de octubre

Por otro lado, es importante conocer que los miembros de la Cámara de Representantes han propuesto iniciativas legislativas para que el Día de los Pueblos Originarios reemplace al Columbus Day.

Esta acción responde al crecimiento y reconocimiento de la importancia de las comunidades indígenas en el ámbito civil y gubernamental, tal como compartió The New York Times. Entre las localidades que han adoptado esta conmemoración se encuentran Dakota del Sur, Alaska, Oregon y Vermont, así como las ciudades de Berkeley en California, Seattle y Minneapolis.