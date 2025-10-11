Importante: las elecciones generales en Nueva York se encuentran programadas para el martes 4 de noviembre de 2025, donde los ciudadanos de la Gran Manzana tendrán que elegir a su alcalde, al contralor público y a otros funcionarios locales. Al respecto, te compartimos el proceso electoral, el procedimiento y más detalles sobre estos comicios en la ciudad estadounidense.

Es bueno resaltar que todos los neoyorquinos tengan toda la información actualizada para participar activamente en la elección de sus representantes para este año. ¿Todos tendrán que ejercer este derecho en las urnas? AQUÍ los requisitos y mucho más.

Elecciones de Nueva York 2025: paso a paso, fecha, requisitos y más

'La Nación' compartió datos muy destacados con respecto a las nuevas elecciones de Nueva York 2025. Como se sabe, el 24 de junio, en Nueva York se definió a los candidatos de cada partido para las elecciones generales programadas para el 4 de noviembre. Los ciudadanos con derecho a voto tienen la opción de participar en la votación anticipada o acudir a las urnas el día de la elección.

El medio internacional difundió la información de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad de Nueva York (Nyccfb), la cual mencionaba todo con relación al proceso electoral. A continuación, las fechas que debes considerar si eres neoyorquino:

