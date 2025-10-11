- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Elecciones de Nueva York 2025: este es el paso a paso para ejercer el derecho en las urnas, fecha, requisitos y más
Es importante que conozcas todos los detalles sobre las elecciones generales en Nueva York, las cuales se llevarán a cabo el próximo 4 de noviembre del 2025.
Importante: las elecciones generales en Nueva York se encuentran programadas para el martes 4 de noviembre de 2025, donde los ciudadanos de la Gran Manzana tendrán que elegir a su alcalde, al contralor público y a otros funcionarios locales. Al respecto, te compartimos el proceso electoral, el procedimiento y más detalles sobre estos comicios en la ciudad estadounidense.
Es bueno resaltar que todos los neoyorquinos tengan toda la información actualizada para participar activamente en la elección de sus representantes para este año. ¿Todos tendrán que ejercer este derecho en las urnas? AQUÍ los requisitos y mucho más.
PUEDES VER: Alerta, inmigrantes en EE. UU. | Este grupo de extranjeros tendrá que tomar en cuenta este REQUISITO para ingresar al país de Trump
Elecciones de Nueva York 2025: paso a paso, fecha, requisitos y más
'La Nación' compartió datos muy destacados con respecto a las nuevas elecciones de Nueva York 2025. Como se sabe, el 24 de junio, en Nueva York se definió a los candidatos de cada partido para las elecciones generales programadas para el 4 de noviembre. Los ciudadanos con derecho a voto tienen la opción de participar en la votación anticipada o acudir a las urnas el día de la elección.
El medio internacional difundió la información de la Junta de Financiamiento de Campañas de la ciudad de Nueva York (Nyccfb), la cual mencionaba todo con relación al proceso electoral. A continuación, las fechas que debes considerar si eres neoyorquino:
Elecciones de Nueva York 2025: paso a paso, fecha, requisitos y más.
- La fecha límite para solicitar la boleta de votación por correo es el 25 de octubre de 2025, ya sea a través de internet o mediante envío postal.
- Para quienes prefieren realizar la solicitud de manera presencial, el plazo se extiende hasta el 3 de noviembre. La votación anticipada se llevará a cabo del 25 de octubre al 2 de noviembre.
- Los votantes deben actualizar su dirección en el registro antes del 20 de octubre.
- Para ejercer su derecho al voto, los ciudadanos de Nueva York deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por la normativa electoral.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: USCIS anuncia un cambio clave para quienes soliciten asilo, ciudadanía o visas en 2025
- 2
ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones
- 3
¡ALERTA! Donald Trump se vacuna contra el Covid-19 y recibe diagnóstico inesperado sobre su salud
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50