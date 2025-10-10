¡Atención, desempleados! Estados Unidos entregará BONO especial de más de $800: conoce AQUÍ cómo obtenerlo

En medio de un clima político tenso y con el aumento del desempleo debido al cierre temporal de varias agencias federales, el estado de Nueva York ha dado un paso clave para apoyar a miles de personas sin trabajo. Las autoridades locales anunciaron un nuevo beneficio económico que superará los 800 dólares semanales, destinado a aliviar la carga de quienes se quedaron sin ingresos.

Miles podrán recibir hasta $869 semanales en apoyo económico.

Nueva York otorgará más de $800 semanales a desempleados

A partir del 13 de octubre, los neoyorquinos que no cuenten con empleo podrán recibir entre $500 y $869 por semana, según sus ingresos previos. Este apoyo forma parte de una inversión estatal de $7.000 millones, aprobada en el plan presupuestario fiscal 2026, con recursos provenientes del Fondo Fiduciario de Seguro de Desempleo federal.

La gobernadora Kathy Hochul destacó que esta medida busca garantizar estabilidad económica a las familias mientras se restablecen las actividades laborales. Por su parte, el senador James Sanders Jr. afirmó que "este aumento representa un verdadero alivio para comunidades trabajadoras como Queens, donde muchas personas tienen varios empleos para sostener a sus familias".

Requisitos para acceder al beneficio

Haber perdido el empleo por razones ajenas a la voluntad del trabajador (despidos, cierres o quiebras).

Presentar evidencia de búsqueda activa de trabajo.

Entregar la información de los empleadores de los últimos 18 meses.

Las solicitudes se realizan a través del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Si la petición es aprobada, el beneficiario comenzará a recibir los pagos entre 3 y 6 semanas después del registro.