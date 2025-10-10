0
EN VIVO
Bolivia vs Jordania por amistoso
EN DIRECTO
Perú vs Chile por el Clásico del Pacífico

¡Atención, desempleados! Estados Unidos entregará BONO especial de más de $800: conoce AQUÍ cómo obtenerlo

Miles de desempleados en Nueva York podrán recibir hasta $869 semanales como parte de un programa estatal que busca aliviar la crisis económica.

Dara Rojas
Nueva York anuncia un nuevo bono para desempleados
Nueva York anuncia un nuevo bono para desempleados | Composición: Líbero/ Dara Rojas
COMPARTIR

En medio de un clima político tenso y con el aumento del desempleo debido al cierre temporal de varias agencias federales, el estado de Nueva York ha dado un paso clave para apoyar a miles de personas sin trabajo. Las autoridades locales anunciaron un nuevo beneficio económico que superará los 800 dólares semanales, destinado a aliviar la carga de quienes se quedaron sin ingresos.

Viajar a EE. UU. sin visa ahora es posible con este programa

PUEDES VER: Estados Unidos lanza programa que te permitirá ingresar SIN VISA: conoce AQUÍ si calificas

Bono en Estados Unidos

Miles podrán recibir hasta $869 semanales en apoyo económico.

Nueva York otorgará más de $800 semanales a desempleados

A partir del 13 de octubre, los neoyorquinos que no cuenten con empleo podrán recibir entre $500 y $869 por semana, según sus ingresos previos. Este apoyo forma parte de una inversión estatal de $7.000 millones, aprobada en el plan presupuestario fiscal 2026, con recursos provenientes del Fondo Fiduciario de Seguro de Desempleo federal.

La gobernadora Kathy Hochul destacó que esta medida busca garantizar estabilidad económica a las familias mientras se restablecen las actividades laborales. Por su parte, el senador James Sanders Jr. afirmó que "este aumento representa un verdadero alivio para comunidades trabajadoras como Queens, donde muchas personas tienen varios empleos para sostener a sus familias".

Requisitos para acceder al beneficio

  • Haber perdido el empleo por razones ajenas a la voluntad del trabajador (despidos, cierres o quiebras).
  • Presentar evidencia de búsqueda activa de trabajo.
  • Entregar la información de los empleadores de los últimos 18 meses.

Las solicitudes se realizan a través del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York. Si la petición es aprobada, el beneficiario comenzará a recibir los pagos entre 3 y 6 semanas después del registro.

Lo más visto

  1. ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones

  2. MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano