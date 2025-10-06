Bono Mujer 2025: ¿Hay un LINK oficial de registro para cobrar los 760 soles?

El Bono Mujer 2025 es uno de los beneficios económicos que ha ganado mucha popularidad en redes sociales, por ello, gran parte de la población busca conocer si este subsidio ha sido aprobado por el Gobierno peruano y si existe un link de consulta oficial. Si eres uno de ellos, entonces revisa las próximas líneas.

Bono Mujer 2025: ¿Hay un LINK de consulta oficial?

Este beneficio económico no ha sido anunciado por el gobierno de Dina Boluarte, esto quiere decir que no hay un LINK de consulta oficial. Si llegaste a recibir un enlace sobre el Bono Madre, evita ingresar tus datos personales, porque se trataría de una nueva modalidad de estafa.

De acuerdo al LINK del Bono Mujer que circula en la web, este apoyo económico tiene un monto de 760 soles y para el apoyo debes ingresar tu número de DNI, estado civil y compartir el enlace con 10 contantes de tu WhatsApp.

"Después de comprobar su solicitud, ha sido aprobada para obtener el bono. Usted será beneficiada con el bono de 760 soles 'Tu código' estará disponible en cuando haga clic en el botón 'Invitar Amigas'", indica el video que reporta esta nueva modalidad de estafa.

Se pide a la población no ingresar sus datos personales a este enlace, porque personas inescrupulosas podrán acceder a información personal y realizar operaciones. El LINK que circula en redes sociales está disponible para Android y Apple.