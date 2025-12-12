0

Bono Navideño 2025: Consulta AQUÍ si te corresponde cobrar el beneficio económico

El Estado peruano confirmó el pago de este beneficio económico por Navidad. Conoce cuál es el monto que cobrarán los beneficiarios.

Roxana Aliaga
El Estado peruano confirmó el pago de un beneficio económico por Navidad.
El Estado peruano confirmó el pago de un beneficio económico por Navidad.
En pocos días se celebra Navidad 2025 y el Estado peruano confirmó el pago del Bono Navideño. Este incentivo económico será entregado mediante tarjetas electrónicas y el pago se realizaría en los próximos días del presente mes.

El Congreso aprobó el pago del Bono 100 soles a los trabajadores públicos.

El programa Cuarto Poder reveló mediante un reportaje que, el Congreso de la República adquirió 4,500 tarjetas electrónicas, las cuales tienen un valor de 1,900 soles. Se debe tener en cuenta que, el beneficio está dirigido a los parlamentarios.

bono navideño

El Estado peruano accederá el Bono Navideño.

La entrega de las tarjetas sustituye a la canasta navideña y se suman otros beneficios como el sueldo mensual, gratificación y bonos. Por ende, cada congresista puede llegar a recibir 46,900 soles.

Bono Navideño: ¿Hay enlace de consulta?

El Estado peruano no habilitó un LINK de consulta del Bono Navideño, ni tampoco se ha confirmado la entrega de un beneficio económico a favor de la población, por ello, se recomienda no ingresar a enlaces que no tenga cuenten con un respaldo del Gobierno.

Roxana Aliaga
Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

