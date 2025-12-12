Bono Navideño 2025: Consulta AQUÍ si te corresponde cobrar el beneficio económico

En pocos días se celebra Navidad 2025 y el Estado peruano confirmó el pago del Bono Navideño. Este incentivo económico será entregado mediante tarjetas electrónicas y el pago se realizaría en los próximos días del presente mes.

El programa Cuarto Poder reveló mediante un reportaje que, el Congreso de la República adquirió 4,500 tarjetas electrónicas, las cuales tienen un valor de 1,900 soles. Se debe tener en cuenta que, el beneficio está dirigido a los parlamentarios.

El Estado peruano accederá el Bono Navideño.

La entrega de las tarjetas sustituye a la canasta navideña y se suman otros beneficios como el sueldo mensual, gratificación y bonos. Por ende, cada congresista puede llegar a recibir 46,900 soles.

Bono Navideño: ¿Hay enlace de consulta?

El Estado peruano no habilitó un LINK de consulta del Bono Navideño, ni tampoco se ha confirmado la entrega de un beneficio económico a favor de la población, por ello, se recomienda no ingresar a enlaces que no tenga cuenten con un respaldo del Gobierno.