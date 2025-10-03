¿El Bono Mujer 2025 tiene un LINK de consulta? Esto se sabe sobre el enlace que circula en redes

0
Muchas personas quieren cobrar el Bono 760 soles, por ello, ingresan al LINK que circula en redes sociales. Conoce AQUÍ si el enlace es oficial.

Roxana Aliaga
No existe un LINK oficial del Bono Mujer, este enlace sería una nueva modalidad de estafa.
No existe un LINK oficial del Bono Mujer, este enlace sería una nueva modalidad de estafa. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
En las diversas redes sociales, circula un LINK de consulta del Bono Mujer 2025. Ante ello, muchos cibernautas buscan conocer si el Estado peruano ha dispuesto la entre de este beneficio económico que estaría dirigido exclusivamente al sexo femenino.

Link del Bono Mujer 2025: ¿Existe un enlace oficial?

Algunas personas han reportado que recibieron un mensaje con un enlace del Bono Mujer 2025 e ingresaron sus datos personales, pensando que el LINK fue creado por el gobierno de Dina Boluarte, pero esto es totalmente incorrecto, ya que el Estado no ha confirmado el pago de ese subsidio.

Por ende, se trataría de una nueva modalidad de estafa digital. El apoyo económico supuestamente es equivalente a 760 soles y para solicitar el pago debes de brindar información personal como el número de tu DNI, estado civil y más.

Tras completar lo solicitado, las personas reciben un mensaje que señala lo siguiente: "Después de comprobar su solicitud, ha sido aprobada para obtener el bono. Usted será beneficiada con el bono de 760 soles 'Tu código' estará disponible en cuando haga clic en el botón 'Invitar Amigas'"

Al ingresar al enlace, permites que personas inescrupulosas puedan tener acceso a tu información personal, así como a tu móvil. Esta nueva modalidad de estafa, solo está disponible para Android y Apple, ya que desde una computadora el enlace es inactivo.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

