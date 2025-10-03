- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
¿El Bono Mujer 2025 tiene un LINK de consulta? Esto se sabe sobre el enlace que circula en redes
Muchas personas quieren cobrar el Bono 760 soles, por ello, ingresan al LINK que circula en redes sociales. Conoce AQUÍ si el enlace es oficial.
En las diversas redes sociales, circula un LINK de consulta del Bono Mujer 2025. Ante ello, muchos cibernautas buscan conocer si el Estado peruano ha dispuesto la entre de este beneficio económico que estaría dirigido exclusivamente al sexo femenino.
PUEDES VER: LINK de beneficiarios del Bono de Atracción Docente 2025, vía Minedu | ¿Quiénes cobrarán?
Link del Bono Mujer 2025: ¿Existe un enlace oficial?
Algunas personas han reportado que recibieron un mensaje con un enlace del Bono Mujer 2025 e ingresaron sus datos personales, pensando que el LINK fue creado por el gobierno de Dina Boluarte, pero esto es totalmente incorrecto, ya que el Estado no ha confirmado el pago de ese subsidio.
Por ende, se trataría de una nueva modalidad de estafa digital. El apoyo económico supuestamente es equivalente a 760 soles y para solicitar el pago debes de brindar información personal como el número de tu DNI, estado civil y más.
Tras completar lo solicitado, las personas reciben un mensaje que señala lo siguiente: "Después de comprobar su solicitud, ha sido aprobada para obtener el bono. Usted será beneficiada con el bono de 760 soles 'Tu código' estará disponible en cuando haga clic en el botón 'Invitar Amigas'"
Al ingresar al enlace, permites que personas inescrupulosas puedan tener acceso a tu información personal, así como a tu móvil. Esta nueva modalidad de estafa, solo está disponible para Android y Apple, ya que desde una computadora el enlace es inactivo.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50