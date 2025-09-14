Consulta con tu DNI si perteneces a EsSalud y puedes cobrar el nuevo subsidio de más de 800 soles

Si acabas de tener un bebé y estás entre pañales y visitas al médico, siempre el bolsillo necesita una ayuda. Pues eso hace el subsidio de lactancia de EsSalud: brindar un apoyo económico único de 820 soles que no lo pide el banco, lo otorga el Estado para que la crianza del recién nacido pueda tener más respaldo aún. Un pequeño impulso para esas primeras necesidades esenciales.

¿Qué es el bono de lactancia de EsSalud?

Es un subsidio económico único de 820 soles que otorga EsSalud a la madre del hijo o hija recién nacido vivo, cuando quien tiene el seguro social esté activo y cumpla ciertos requisitos. Si el parto es múltiple (gemelos, trillizos, etc.), el monto se multiplica: se paga por cada niño nacido vivo.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Para acceder al subsidio, se debe cumplir lo siguiente:

Ser madre del recién nacido vivo, cuyo padre o madre sea un asegurado titular regular o agrario en EsSalud. Si la madre no es la titular del seguro, debe estar registrada como asegurada.

Tener vínculo laboral activo en la fecha del nacimiento del bebé.

Para asegurados regulares: contar con al menos 3 meses de aportes consecutivos, o 4 meses no consecutivos, dentro de los 6 meses calendario anteriores al mes del parto.

Para asegurados agrarios: requisitos similares, pero aplicado al régimen agrario (en algunos casos plazos distintos, como en los últimos 12 meses).

Que el lactante esté inscrito como derechohabiente del asegurado titular.

Tener Documento Nacional de Identidad (DNI).

Plazo para solicitar el subsidio

El trámite debe solicitarse dentro de un plazo de seis (6) meses, contados desde la fecha de nacimiento del menor.

En algunos textos oficiales también se menciona "98 días más 6 meses" desde el período máximo postparto; y si es parto múltiple, se suman 30 días adicionales.

¿Cómo solicitar el subsidio?

Existen dos modalidades para tramitar:

Modalidad "Cero trámites" o automática, cuando el nacimiento se ha registrado mediante el Registro de Nacido Vivo en Línea (o sistema equivalente) de RENIEC u otra base digital, en hospitales que cuenten con ese sistema. Si es así, EsSalud detecta automáticamente el derecho y se inicia el proceso sin que la madre tenga que acudir presencialmente.

Trámite presencial en caso de que no esté disponible el registro digital en la clínica u hospital donde nació el bebé:

Acudir a una de las oficinas de EsSalud llamadas OSPE ("Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas") o al área correspondiente de seguros y prestaciones económicas.

Llenar el Formulario N.º 1040 (algunas fuentes lo llaman 8011) con los datos solicitados, firmado, con DNI.

Presentar los documentos requeridos: DNI de la solicitante o del asegurado titular; copia simple del acta o partida de nacimiento del menor; en casos especiales, acta de defunción si corresponde, representación legal si la madre es menor o no puede hacer el trámite, etc.

¿Cómo cobrar el bono?

Una vez aprobado el subsidio, se habilita el pago en un banco autorizado, según lo que establezca EsSalud.

Para verificar la fecha de pago y la entidad financiera asignada, hay portales de consulta: EsSalud tiene un enlace de "Lactancia Cero Trámites / consultar la entidad financiera y fecha de pago" donde puedes ingresar tu DNI y ver el estado.

En algunos casos, se entregará un cheque, en otros depósitos o ventanillas de banco. EsSalud coordina con bancos como BBVA u otros según el régimen.

Importante para septiembre de 2025