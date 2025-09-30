LINK de beneficiarios del Bono de Atracción Docente 2025, vía Minedu | ¿Quiénes cobrarán?

El Ministerio de Educación (Minedu) del Perú ha lanzado el Bono de Atracción Docente 2025, una iniciativa clave para incentivar y reconocer el compromiso de los profesores en el sistema educativo público. Este bono forma parte de un esfuerzo nacional para mejorar la calidad educativa, asegurando que los docentes reciban un apoyo económico adicional que reconozca su labor y fomente la permanencia de talento calificado en las aulas.

El Bono de Atracción Docente busca reducir la brecha en la disponibilidad de maestros en zonas vulnerables o con mayores dificultades, contribuyendo así a la equidad educativa. A continuación, te explicamos en qué consiste este bono, cómo saber si eres beneficiario y cuándo se realizará el pago.

¿En qué consiste el Bono de Atracción Docente 2025?

El Bono de Atracción Docente es un beneficio económico otorgado a los profesores que trabajan en colegios públicos, especialmente en aquellas regiones o comunidades donde se detecta una necesidad urgente de fortalecer el cuerpo docente. Este incentivo tiene como objetivo motivar a los docentes a permanecer y comprometerse con la mejora educativa en zonas prioritarias.

El respaldo de 18,000 soles está diseñado para complementar el salario de los profesores, reconociendo el esfuerzo adicional que implica trabajar en contextos complejos y contribuyendo a una mejor calidad de enseñanza para los estudiantes.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono de Atracción Docente?

El Minedu ha establecido criterios claros para identificar a los beneficiarios del bono. Generalmente, están dirigidos a:

Docentes nombrados y contratados en instituciones educativas públicas.

Profesores que laboran en zonas rurales, altoandinas o de difícil acceso.

Educadores que cumplen con los requisitos específicos definidos en la convocatoria oficial, tales como la permanencia mínima en la plaza y desempeño docente.

Para saber si eres beneficiario, el Minedu habilita una plataforma oficial donde puedes consultar tu estado.

¿Cuándo se cobrará el Bono de Atracción Docente 2025?

El pago del Bono de Atracción Docente está programado para realizarse en diferentes fechas a lo largo del año 2025, dependiendo del cronograma oficial emitido por el Ministerio de Educación. Generalmente, los pagos se realizan de manera trimestral o semestral, conforme a los informes de desempeño y validación de datos de los docentes.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono de Atracción Docente 2025?

Para consultar si eres beneficiario del bono, el Minedu pone a disposición una plataforma digital en la que los docentes pueden verificar su estado. Solo necesitas ingresar con tu número de documento de identidad (DNI) y algunos datos adicionales para obtener la información.