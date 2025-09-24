Bono Atracción Docente de 18 mil soles: ¿Quiénes se benefician y desde cuándo cobrar?

Uno de los temas que más inquieta a los docentes que cumplen los requisitos es saber cuándo comenzarán a cobrar el Bono de Atracción. El Ministerio de Educación ha establecido que el monto total de S/ 18,000 se entregue de manera escalonada, en tres cuotas de S/ 6,000 cada una, distribuidas en los primeros tres años de servicio en la Carrera Pública Magisterial (CPM).

Para los concursantes del nombramiento docente 2024, por ejemplo, el primer pago de 6,000 soles se realizó en el primer trimestre de 2025, mientras que las siguientes cuotas están programadas para diciembre de 2025 y diciembre de 2026.

En cuanto a los beneficiarios del concurso 2022 que califican, se espera que ya haya iniciado o esté iniciándose el pago de su segundo tramo en 2025. Este cronograma escalonado busca reconocer el mérito progresivamente durante los primeros años de servicio, siempre sujeto al cumplimiento de condiciones establecidas (mantener nombramiento, labor efectiva, etc.).

¿Quiénes se benefician del Bono de Atracción Docente?

El bono de atracción está diseñado para premiar a los docentes que demuestran excelencia en los concursos de nombramiento. Los criterios y alcance son los siguientes:

El bono aplica para docentes que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial (CPM) mediante los procesos de nombramiento de 2022 y 2024 y se ubicaron dentro del tercio superior del orden final de méritos a nivel nacional.

Se excluyen aquellos que ya hubieran sido beneficiarios del bono en años anteriores. Es decir, un docente solo puede recibir este incentivo una sola vez.

Para mantener el derecho a recibir las cuotas siguientes, deben cumplir ciertos requisitos continuos, tales como tener un nombramiento vigente y haber laborado de forma efectiva por al menos cinco meses en el año correspondiente (pueden ser continuos o acumulados).

También se exige que no hayan sido retirados de la CPM conforme a lo establecido en la normativa legal aplicable.

Cronograma de pagos y cuándo cobran el bono

El bono de atracción de S/ 18,000 se entrega en tres pagos iguales de S/ 6,000 cada uno, durante los primeros tres años de servicio de cada docente en la CPM.

Para docentes del concurso 2024

Primera cuota (S/ 6,000): primer trimestre de 2025.

Segunda cuota (S/ 6,000): diciembre de 2025.

Tercera cuota (S/ 6,000): diciembre de 2026.

Para docentes del concurso 2022

Para los beneficiarios del concurso 2022 que ya recibieron la primera cuota, se espera que la segunda cuota esté presupuestada o programada para diciembre de 2025.

La tercera cuota para esos mismos beneficiarios estaría prevista para diciembre de 2026 en adelante, siguiendo el mismo esquema de tres años.

Mecanismo de pago y plazos internos

El Minedu recibe la información de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) hasta el 15 de septiembre de cada año correspondiente. Una vez que se transfieren los recursos al Minedu, éste tiene un plazo de hasta 30 días calendario para hacer efectivos los pagos.

Los pagos se realizan mediante las modalidades que dispongan las DRE/UGEL, generalmente a través de las cuentas del Banco de la Nación u otras entidades financieras autorizadas. Los docentes beneficiarios deberán presentar su DNI y la documentación que acredite que están incluidos en la lista de beneficiarios.