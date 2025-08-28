Confirman bono de S/18 mil en Perú: lista de beneficiarios y cuántas veces se puede cobrar

En un esfuerzo permanente por reconocer la excelencia docente, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu) volvió a implementar el Bono de Atracción Docente, otorgando S/ 18 000 a maestros que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial (CPM) ubicándose en el tercio superior nacional durante los concursos de nombramiento 2022 y 2024.

Esta política busca no solo premiar el esfuerzo académico y profesional, sino también fortalecer la calidad educativa, especialmente en zonas donde el compromiso docente es crucial. A continuación, te dejamos la información sobre quiénes son los beneficiarios, cuáles son los requisitos, cómo acceder al bono y más.

Minedu ofrece nuevo beneficio para docentes en Perú / FOTO: Difusión

¿Qué es el Bono de Atracción Docente?

El Bono de Atracción es un incentivo económico creado en 2015 mediante la Ley N.° 30281, que premia con S/ 18 000 a aquellos docentes que logran ingresar a la CPM con puntajes destacados, es decir, dentro del tercio superior nacional. Este monto se abona en tres cuotas anuales de S/ 6 000 cada una, durante los primeros tres años de servicio en la CPM.

¿Quiénes reciben este bono?

Docentes que ingresaron por concurso de nombramiento en los años 2022 y 2024, que se ubicaron en el tercio superior del orden final de mérito nacional.

Asimismo, quienes cumplieron con los criterios en 2022 recibirán la segunda cuota del bono en 2025, y quienes ingresaron en 2024 empezarán con la primera cuota. Se estima que más de 32 000 docentes serán beneficiados este año, gracias a una inversión estatal de S/ 194 millones.

Requisitos para acceder al bono

Los docentes beneficiarios deben cumplir con lo siguiente:

Tener nombramiento vigente en la CPM.

Haber ejercido labor docente efectiva en la institución correspondiente o en otra, desde su nombramiento, con al menos 5 meses efectivos de servicio hasta la fecha de validación (UGEL/DRE debe certificarlo antes del 15 de setiembre). Las licencias remuneradas también cuentan como labor efectiva.

No haber sido retirado de la carrera docente en el periodo de verificación.

No haber sido beneficiado en años anteriores con este bono.

¿Cómo saber si eres beneficiario?

Para saber si eres favorecido, solo se deberá revisar la lista oficial publicada por el Minedu en el portal Evaluación Docente (por ejemplo, en la sección "Bono de atracción"). Las UGEL y Direcciones Regionales de Educación (DRE) también deben notificar a los docentes seleccionados.

Cronograma de pagos

Primera cuota: S/ 6 000 - Primer trimestre de 2025

Segunda cuota: S/ 6 000 - Diciembre de 2025

Tercera cuota: S/ 6 000 - Diciembre de 2026

Las UGEL deben enviar la información al Minedu antes del 15 de setiembre, y el pago se realiza dentro de los 30 días calendario siguientes al año correspondiente.