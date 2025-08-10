Pruebas de ascensos y nombramientos en Cetpros se realizarán en octubre para docentes

Este 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) ha establecido un importante cronograma para los docentes del país que desean avanzar en su carrera profesional. Dos concursos nacionales destacarán en octubre: uno, para el ascenso en la escala magisterial; otro, para el nombramiento en Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpros).

Ambos procesos forman parte de la apuesta sostenida por la meritocracia y la mejora continua en el sistema educativo. Con más de 90 000 docentes inscritos y plazas en juego, estas pruebas representan una oportunidad decisiva para quienes buscan estabilidad, reconocimiento y mejores condiciones laborales. Aquí te explicamos todo lo que se sabe hasta ahora: fechas, etapas, requisitos y lo que está por venir.

Fechas clave y formato de las pruebas

Ambas evaluaciones, ascenso magisterial y nombramiento en Cetpros, se realizarán el domingo 5 de octubre de 2025.

Para la prueba de ascenso, se habilitarán 50 sedes a nivel nacional; los locales exactos se publicarán el 22 de septiembre en el portal oficial.

Ascenso en la Carrera Pública Magisterial

Más de 90 000 docentes de colegios públicos ya están inscritos en este concurso nacional.

Inscripción cerrada: el proceso culminó el 28 de mayo, y los locales de examen serán comunicados el 22 de setiembre.

Evaluación escrita: se trata de una prueba basada en conocimientos pedagógicos con 60 preguntas y una duración máxima de 3 horas.

Cronograma posterior:

Resultados preliminares: 31 de octubre

Etapa descentralizada (trayectoria profesional): 17 de noviembre al 13 de enero de 2026

Resultados finales: 2 de febrero de 2026

Beneficio: quienes asciendan podrán acceder a mejores sueldos desde marzo de 2026, con montos estimados entre S/ 3 630 y S/ 6 931 según la escala alcanzada.

Nombramiento en Cetpros

La segunda prueba, para obtener una plaza estable en un Cetpro, también se llevará a cabo el 5 de octubre.

Los docentes interesados tienen hasta el 12 de agosto para inscribirse y postular al concurso correspondiente.

Al aprobar las dos etapas (probablemente evaluación y trayectoria profesional), obtendrán nombramiento formal y podrán luego participar en concursos de ascenso.

Así pues, la realización de estos concursos ocurre en un contexto en el que el Congreso ha intentado legislar nombramientos automáticos para docentes contratados, lo cual fue resistido por el Ejecutivo, que ha llevado el caso al Tribunal Constitucional.