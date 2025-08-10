- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cristal vs Melgar
- Perú vs. Venezuela
- Barcelona vs Como
- Almería vs Al Nassr
- Crystal Palace vs Liverpool
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Motorola
Resultados UNAJ 2025: lista completa de ingresantes con puntajes finales del examen de admisión
Muchos esperan obtener una de las vacantes de la Universidad Nacional de Juliaca. Conoce AQUÍ los resultados UNAJ y lista de ingresantes.
La Universidad Nacional de Juliaca llevará a cabo su examen de admisión ordinario HOY, 10 de agosto. Diversos jóvenes no dudaron en rendir la evaluación supervisada y ahora quieren conocer los resultados UNAJ 2025 - II, para saber si alcanzaron una de las vacantes que ofrece esta casa de estudio.
PUEDES VER: Resultados UNAP 2025 | Consulta AQUÍ si ingresaste y el puntaje obtenido en el examen de admisión
Resultados UNAJ 2025: Lista completa de ingresantes
La Universidad Nacional de Juliaca compartirá en su página web los resultados del examen ordinario UNJ 2025, por ello, se pide a los jóvenes estar al pendiente de las publicaciones que realiza la casa de estudio superior. Es posible que la lista de ingresantes esté disponible desde las 5:00 a 6:00 p.m.La UNAJ ya realizó el examen de admisión 2025.
UNAJ 2025: ¿Qué carreras tiene la Universidad Nacional de Juliaca?
A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional de Juliaca este 2025. ¡Toma nota!
Emprendimiento empresarial
- Administración y Emprendimiento Empresarial
- Gestión Pública y Desarrollo Social
- Economía
Ciencias de ingeniería
- Ingen. en Energías Renovables
- Ingen. Ambiental y Forestal
- Ingen. de Software y Sistemas
- Ingen. Mecatrónica
Ingeniería de Procesos Industriales
- Ingen. Textil y de Confecciones
- Ingen. en Industrias Alimentarias
- Ingen. Industrial
Examen UNAJ 2025: ¿Cuántas preguntas vienen?
El examen de admisión de la Universidad Nacional de Juliaca está compuesto de 60 preguntas con 5 alternativas y una sola respuesta. El tiempo límite de la evaluación es de 2 horas, por ello, se pide a los jóvenes que respondan el mayor número de preguntas.
Examen de admisión UNAJ 2025: Puntaje mínimo
El puntaje mínimo que se recomienda para conseguir una vacante en la Universidad Nacional de Juliaca es de 1,200 o 2,400, esto representa el 50% de respuestas correctas. Recuerda que, esto puede variar dependiendo de la carrera a la que postuló el joven.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90