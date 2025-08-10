Resultados UNAJ 2025: lista completa de ingresantes con puntajes finales del examen de admisión

La Universidad Nacional de Juliaca llevará a cabo su examen de admisión ordinario HOY, 10 de agosto. Diversos jóvenes no dudaron en rendir la evaluación supervisada y ahora quieren conocer los resultados UNAJ 2025 - II, para saber si alcanzaron una de las vacantes que ofrece esta casa de estudio.

Resultados UNAJ 2025: Lista completa de ingresantes

La Universidad Nacional de Juliaca compartirá en su página web los resultados del examen ordinario UNJ 2025, por ello, se pide a los jóvenes estar al pendiente de las publicaciones que realiza la casa de estudio superior. Es posible que la lista de ingresantes esté disponible desde las 5:00 a 6:00 p.m.

La UNAJ ya realizó el examen de admisión 2025.

UNAJ 2025: ¿Qué carreras tiene la Universidad Nacional de Juliaca?

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional de Juliaca este 2025. ¡Toma nota!

Emprendimiento empresarial

Administración y Emprendimiento Empresarial

Gestión Pública y Desarrollo Social

Economía

Ciencias de ingeniería

Ingen. en Energías Renovables

Ingen. Ambiental y Forestal

Ingen. de Software y Sistemas

Ingen. Mecatrónica

Ingeniería de Procesos Industriales

Ingen. Textil y de Confecciones

Ingen. en Industrias Alimentarias

Ingen. Industrial

Examen UNAJ 2025: ¿Cuántas preguntas vienen?

El examen de admisión de la Universidad Nacional de Juliaca está compuesto de 60 preguntas con 5 alternativas y una sola respuesta. El tiempo límite de la evaluación es de 2 horas, por ello, se pide a los jóvenes que respondan el mayor número de preguntas.

Examen de admisión UNAJ 2025: Puntaje mínimo

El puntaje mínimo que se recomienda para conseguir una vacante en la Universidad Nacional de Juliaca es de 1,200 o 2,400, esto representa el 50% de respuestas correctas. Recuerda que, esto puede variar dependiendo de la carrera a la que postuló el joven.