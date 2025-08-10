Resultados UNAJ 2025: lista completa de ingresantes con puntajes finales del examen de admisión

0
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO HOY por Torneo Clausura
Muchos esperan obtener una de las vacantes de la Universidad Nacional de Juliaca. Conoce AQUÍ los resultados UNAJ y lista de ingresantes.

Roxana Aliaga
Mira los resultados de examen de admisión UNJ 2025 - II.
Mira los resultados de examen de admisión UNJ 2025 - II. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
La Universidad Nacional de Juliaca llevará a cabo su examen de admisión ordinario HOY, 10 de agosto. Diversos jóvenes no dudaron en rendir la evaluación supervisada y ahora quieren conocer los resultados UNAJ 2025 - II, para saber si alcanzaron una de las vacantes que ofrece esta casa de estudio.

Resultados UNAJ 2025: Lista completa de ingresantes

La Universidad Nacional de Juliaca compartirá en su página web los resultados del examen ordinario UNJ 2025, por ello, se pide a los jóvenes estar al pendiente de las publicaciones que realiza la casa de estudio superior. Es posible que la lista de ingresantes esté disponible desde las 5:00 a 6:00 p.m.

La UNAJ ya realizó el examen de admisión 2025.

UNAJ 2025: ¿Qué carreras tiene la Universidad Nacional de Juliaca?

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional de Juliaca este 2025. ¡Toma nota!

Emprendimiento empresarial

  • Administración y Emprendimiento Empresarial
  • Gestión Pública y Desarrollo Social
  • Economía

Ciencias de ingeniería

  • Ingen. en Energías Renovables
  • Ingen. Ambiental y Forestal
  • Ingen. de Software y Sistemas
  • Ingen. Mecatrónica

Ingeniería de Procesos Industriales

  • Ingen. Textil y de Confecciones
  • Ingen. en Industrias Alimentarias
  • Ingen. Industrial

Examen UNAJ 2025: ¿Cuántas preguntas vienen?

El examen de admisión de la Universidad Nacional de Juliaca está compuesto de 60 preguntas con 5 alternativas y una sola respuesta. El tiempo límite de la evaluación es de 2 horas, por ello, se pide a los jóvenes que respondan el mayor número de preguntas.

Examen de admisión UNAJ 2025: Puntaje mínimo

El puntaje mínimo que se recomienda para conseguir una vacante en la Universidad Nacional de Juliaca es de 1,200 o 2,400, esto representa el 50% de respuestas correctas. Recuerda que, esto puede variar dependiendo de la carrera a la que postuló el joven.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

