Examen ordinario UNSA 2026: consulta AQUÍ los resultados, lista de ingresantes y puntaje obtenido

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tendrá su examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA este domingo 10 de agosto, por lo que miles de jóvenes llegaron hasta el campus universitario para rendir la prueba de conocimientos. Tras esto, es importante que accedas al enlace oficial para verificar qué puntaje obtuviste y el orden mérito en la lista de ingresantes.

Cabe señalar que el examen ordinario UNSA 2026- I está dirigido a escolares de quinto de secundaria y egresados de Educación Básica Regular (EBR), teniendo solo como fecha máxima de inscripción hasta el 25 de julio, a través del portal SISADMISIÓN (sisadmision.unsa.edu.pe/pregrado/).

¿Cuándo es el examen ordinario de primera fase de 2026?

El Examen Ordinario I Fase 2026-I está programado para el domingo 10 de agosto de 2025. Es importante notar que, aunque corresponde al periodo 2026-I, el examen se llevaría a cabo en agosto del año 2025, puesto que está dirigido para estudiantes que aún están cursando último año escolar.

¿Qué debo llevar para el examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA?

Este 10 de agosto se rendirá examen ordinario I Fase 2026 UNSA, por lo que es importante que los postulantes lleven su carné, que se puede descargar desde la página web SISADMISIÓN, además, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

DNI

Carné de postulante

Lápiz, borrador y tajador

Asistir con BUZO, polo manga corta y polera sin capucha.

Conoce las recomendaciones para evitar cualquier inconveniente en el examen ordinario UNSA- I.

¿Cuántas vacantes ofrece la UNSA en el examen ordinario 2026?

Según informó el director de Admisión, Dr. Esequiel Collado Cárdenas, este proceso ofrece 1129 vacantes distribuidas en las tres áreas de estudio: 106 para el área Biomédica, 420 en Ingenierías y 603 en Ciencias Sociales.

Resultados del examen ordinario UNSA 2026: Link de consulta

Los resultados oficiales del examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA serán publicados en la página web de la universidad, www.unsa.edu.pe y en las redes oficiales de Facebook: Admision UNSA. Además, en Líbero te compartimos la lista de ingresante oficial, una vez que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tenga los puntajes.

¿Qué carreras ofrece la UNSA Arequipa en 2025?

Facultad de Ingeniería de Procesos

Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental

Ingeniería de Materiales

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Industrias Alimentarias

Facultad de Ciencias Contables y Financieras

Contabilidad

Finanzas

Facultad de Economía

Economía

Facultad de Derecho

Derecho

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Industrial

Ciencia de la Computación

Ingeniería de Telecomunicaciones

Facultad de Ciencias Histórico-Sociales

Trabajo Social

Antropología

Turismo y Hotelería

Sociología

Historia

Facultad de Geología, Geofísica y Minas

Ingeniería Geofísica

Ingeniería Geológica

Ingeniería de Minas

Facultad de Ingeniería Civil

Ingeniería Civil

Ingeniería Sanitaria

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación

Psicología

Relaciones Industriales

Ciencias de la Comunicación (con especialidades en Periodismo y Relaciones Públicas)

Facultad de Ciencias Naturales y Formales

Física

Matemáticas

Química

Facultad de Arquitectura

Arquitectura

Facultad de Filosofía y Humanidades

Filosofía

Literatura y Lingüística

Artes (Especialidad en Plásticas y Especialidad en Música)

Facultad de Ciencias Biológicas

Biología

Ciencias de la Nutrición

Ingeniería Pesquera

Facultad de Administración

Administración

Marketing

Banca y Seguros

Gestión Pública

Gestión de Empresas

Gestión de Proyectos

Facultad de Medicina

Medicina

Facultad de Enfermería

Enfermería

Facultad de Educación