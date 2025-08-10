0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Examen ordinario UNSA 2026: consulta AQUÍ los resultados, lista de ingresantes y puntaje obtenido

Estudiantes de 5.º año y egresados de secundaria postulan al Proceso Ordinario I Fase 2026 de la UNSA. AQUÍ tendrás los resultados.

Angie De La Cruz
Accede a la lista de ingresantes del examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA.
Accede a la lista de ingresantes del examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tendrá su examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA este domingo 10 de agosto, por lo que miles de jóvenes llegaron hasta el campus universitario para rendir la prueba de conocimientos. Tras esto, es importante que accedas al enlace oficial para verificar qué puntaje obtuviste y el orden mérito en la lista de ingresantes.

La Universidad Nacional de Ingeniería anunció la reprogramación de sus exámenes de admisión 2025-2.

PUEDES VER: UNI reprograma Examen de Admisión Ordinario 2025-2: revisa las nuevas fechas

Cabe señalar que el examen ordinario UNSA 2026- I está dirigido a escolares de quinto de secundaria y egresados de Educación Básica Regular (EBR), teniendo solo como fecha máxima de inscripción hasta el 25 de julio, a través del portal SISADMISIÓN (sisadmision.unsa.edu.pe/pregrado/).

¿Cuándo es el examen ordinario de primera fase de 2026?

El Examen Ordinario I Fase 2026-I está programado para el domingo 10 de agosto de 2025. Es importante notar que, aunque corresponde al periodo 2026-I, el examen se llevaría a cabo en agosto del año 2025, puesto que está dirigido para estudiantes que aún están cursando último año escolar.

¿Qué debo llevar para el examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA?

Este 10 de agosto se rendirá examen ordinario I Fase 2026 UNSA, por lo que es importante que los postulantes lleven su carné, que se puede descargar desde la página web SISADMISIÓN, además, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • DNI
  • Carné de postulante
  • Lápiz, borrador y tajador
  • Asistir con BUZO, polo manga corta y polera sin capucha.

Conoce las recomendaciones para evitar cualquier inconveniente en el examen ordinario UNSA- I.

¿Cuántas vacantes ofrece la UNSA en el examen ordinario 2026?

Según informó el director de Admisión, Dr. Esequiel Collado Cárdenas, este proceso ofrece 1129 vacantes distribuidas en las tres áreas de estudio: 106 para el área Biomédica, 420 en Ingenierías y 603 en Ciencias Sociales.

Resultados del examen ordinario UNSA 2026: Link de consulta

Los resultados oficiales del examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA serán publicados en la página web de la universidad, www.unsa.edu.pe y en las redes oficiales de Facebook: Admision UNSA. Además, en Líbero te compartimos la lista de ingresante oficial, una vez que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tenga los puntajes.

¿Qué carreras ofrece la UNSA Arequipa en 2025?

Facultad de Ingeniería de Procesos

  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería de Materiales
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Industrias Alimentarias

Facultad de Ciencias Contables y Financieras

  • Contabilidad
  • Finanzas

Facultad de Economía

  • Economía

Facultad de Derecho

  • Derecho

Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios

  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Industrial
  • Ciencia de la Computación
  • Ingeniería de Telecomunicaciones

Facultad de Ciencias Histórico-Sociales

  • Trabajo Social
  • Antropología
  • Turismo y Hotelería
  • Sociología
  • Historia

Facultad de Geología, Geofísica y Minas

  • Ingeniería Geofísica
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería de Minas

Facultad de Ingeniería Civil

  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Sanitaria

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación

  • Psicología
  • Relaciones Industriales
  • Ciencias de la Comunicación (con especialidades en Periodismo y Relaciones Públicas)

Facultad de Ciencias Naturales y Formales

  • Física
  • Matemáticas
  • Química

Facultad de Arquitectura

  • Arquitectura

Facultad de Filosofía y Humanidades

  • Filosofía
  • Literatura y Lingüística
  • Artes (Especialidad en Plásticas y Especialidad en Música)

Facultad de Ciencias Biológicas

  • Biología
  • Ciencias de la Nutrición
  • Ingeniería Pesquera

Facultad de Administración

  • Administración
  • Marketing
  • Banca y Seguros
  • Gestión Pública
  • Gestión de Empresas
  • Gestión de Proyectos

Facultad de Medicina

  • Medicina

Facultad de Enfermería

  • Enfermería

Facultad de Educación

  • Especialidades en:
  • Ciencias Naturales
  • Ciencias Sociales
  • Informática Educativa
  • Educación Física
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Físico-Matemática
  • Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
  • Idiomas (Inglés-Francés)
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Retiro AFP 2025 de 21,400 soles | Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

  2. Retiro AFP 2025 | ¿Por qué el lunes 4 de agosto representó un día decisivo para la liberación de fondos?

  3. Retiro AFP de 21,400 soles | Afiliados reciben mala noticia y no podrían acceder al desembolso este 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano