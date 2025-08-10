- Hoy:
Examen ordinario UNSA 2026: consulta AQUÍ los resultados, lista de ingresantes y puntaje obtenido
Estudiantes de 5.º año y egresados de secundaria postulan al Proceso Ordinario I Fase 2026 de la UNSA. AQUÍ tendrás los resultados.
La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tendrá su examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA este domingo 10 de agosto, por lo que miles de jóvenes llegaron hasta el campus universitario para rendir la prueba de conocimientos. Tras esto, es importante que accedas al enlace oficial para verificar qué puntaje obtuviste y el orden mérito en la lista de ingresantes.
Cabe señalar que el examen ordinario UNSA 2026- I está dirigido a escolares de quinto de secundaria y egresados de Educación Básica Regular (EBR), teniendo solo como fecha máxima de inscripción hasta el 25 de julio, a través del portal SISADMISIÓN (sisadmision.unsa.edu.pe/pregrado/).
¿Cuándo es el examen ordinario de primera fase de 2026?
El Examen Ordinario I Fase 2026-I está programado para el domingo 10 de agosto de 2025. Es importante notar que, aunque corresponde al periodo 2026-I, el examen se llevaría a cabo en agosto del año 2025, puesto que está dirigido para estudiantes que aún están cursando último año escolar.
¿Qué debo llevar para el examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA?
Este 10 de agosto se rendirá examen ordinario I Fase 2026 UNSA, por lo que es importante que los postulantes lleven su carné, que se puede descargar desde la página web SISADMISIÓN, además, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- DNI
- Carné de postulante
- Lápiz, borrador y tajador
- Asistir con BUZO, polo manga corta y polera sin capucha.
¿Cuántas vacantes ofrece la UNSA en el examen ordinario 2026?
Según informó el director de Admisión, Dr. Esequiel Collado Cárdenas, este proceso ofrece 1129 vacantes distribuidas en las tres áreas de estudio: 106 para el área Biomédica, 420 en Ingenierías y 603 en Ciencias Sociales.
Resultados del examen ordinario UNSA 2026: Link de consulta
Los resultados oficiales del examen ordinario I Fase 2026 de la UNSA serán publicados en la página web de la universidad, www.unsa.edu.pe y en las redes oficiales de Facebook: Admision UNSA. Además, en Líbero te compartimos la lista de ingresante oficial, una vez que la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa tenga los puntajes.
¿Qué carreras ofrece la UNSA Arequipa en 2025?
Facultad de Ingeniería de Procesos
- Ingeniería Química
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería de Materiales
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Industrias Alimentarias
Facultad de Ciencias Contables y Financieras
- Contabilidad
- Finanzas
Facultad de Economía
- Economía
Facultad de Derecho
- Derecho
Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Industrial
- Ciencia de la Computación
- Ingeniería de Telecomunicaciones
Facultad de Ciencias Histórico-Sociales
- Trabajo Social
- Antropología
- Turismo y Hotelería
- Sociología
- Historia
Facultad de Geología, Geofísica y Minas
- Ingeniería Geofísica
- Ingeniería Geológica
- Ingeniería de Minas
Facultad de Ingeniería Civil
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Sanitaria
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación
- Psicología
- Relaciones Industriales
- Ciencias de la Comunicación (con especialidades en Periodismo y Relaciones Públicas)
Facultad de Ciencias Naturales y Formales
- Física
- Matemáticas
- Química
Facultad de Arquitectura
- Arquitectura
Facultad de Filosofía y Humanidades
- Filosofía
- Literatura y Lingüística
- Artes (Especialidad en Plásticas y Especialidad en Música)
Facultad de Ciencias Biológicas
- Biología
- Ciencias de la Nutrición
- Ingeniería Pesquera
Facultad de Administración
- Administración
- Marketing
- Banca y Seguros
- Gestión Pública
- Gestión de Empresas
- Gestión de Proyectos
Facultad de Medicina
- Medicina
Facultad de Enfermería
- Enfermería
Facultad de Educación
- Especialidades en:
- Ciencias Naturales
- Ciencias Sociales
- Informática Educativa
- Educación Física
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Físico-Matemática
- Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología
- Idiomas (Inglés-Francés)
