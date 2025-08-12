Resultados Examen de Admisión Ordinario UNI 2025-2: consulta el puntaje obtenido en la prueba del 13 de agosto

El proceso de admisión ordinario 2025‑II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) representa una de las evaluaciones más rigurosas y competitivas del país, orientada a seleccionar a estudiantes que estén preparados para afrontar los exigentes programas de ingeniería, ciencias y arquitectura que ofrece esta prestigiosa casa de estudios.

A diferencia de otros procesos de admisión que se realizan de manera consecutiva, el examen general de la UNI se divide en varias fases presenciales repartidas en distintas fechas: aptitud académica y humanidades, matemática, física y química, y, para los aspirantes a Arquitectura, una prueba de aptitud vocacional.

Para esta convocatoria 2025‑II, ante un paro de transportistas que afectaba la movilidad en Lima, la UNI reprogramó las fechas del proceso para garantizar la seguridad y la logística adecuada del evento, por ello es clave tener en cuenta la reprogramación.

Examen de Aptitud Académica y Humanidades: Miércoles 13 de agosto de 2025

Fechas y modalidades

El Examen de Aptitud Académica y Humanidades se realizará este miércoles 13 de agosto de 2025, dentro del calendario del examen ordinario. En esa misma jornada también está contemplado el examen para modalidades especiales como traslado externo, titulados o graduados de otras universidades y egresados de universidades no licenciadas.

Horarios y duración

Como se sabe, para estos procesos tradicionalmente la UNI permite el ingreso al campus entre las 6:30 a.m. y las 8:00 a.m., y nadie es admitido después de las 8:00 a.m. Cada prueba tiene una duración aproximada de tres horas.

Requisitos y normas para rendir el examen

Documentos obligatorios

DNI vigente

Ficha de inscripción obtenida tras el registro y pago

Objetos y materiales prohibidos

Está estrictamente prohibido el ingreso con:

Dispositivos electrónicos (celulares, tablets, audífonos, micrófonos, relojes inteligentes)

Comida o bebidas (gaseosas, dulces, snacks, panificados)

Materiales propios como lápices, borradores, tajadores, calculadoras (la UNI brinda lo necesario)

Accesorios y prendas como gorras, prendas con capucha, aretes, pulseras, anillos, lazos metálicos, anteojos de sol.

Cronograma general del proceso de admisión 2025‑II

Sábado 2 de agosto: Prueba de Aptitud Vocacional (CEPRE‑UNI, Arquitectura)

Domingo 3 de agosto: Examen final – Ingreso Directo (CEPRE‑UNI)

Martes 5 de agosto: Sorteo de comisión de postulantes

Sábado 9 de agosto: Prueba de Aptitud Vocacional (Ordinario y otras modalidades)

Lunes 11 de agosto: Primera prueba del examen ordinario (Aptitud Académica y Humanidades, si no se reprogramó)

Miércoles 13 de agosto: Examen de Aptitud Académica y Humanidades (ordinario y especiales)

Viernes 15 de agosto: Prueba de Matemática

Domingo 17 de agosto: Examen de Física y Química

19 al 22 de agosto: Identificación de ingresantes, entrega de constancias, renuncias y postergaciones

25 al 29 de agosto: Examen médico obligatorio en el Centro Médico de la UNI

¿Qué carreras hay en la UNI?