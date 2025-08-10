- Hoy:
Resultados examen de admisión extraordinario UNT 2026- I: conoce si ingresaste y el puntaje que obtuviste
Los postulantes a Premios de Excelencia y personas con discapacidad rendirán el examen extraordinario UNT 2026- I. AQUÍ consulta la lista de ingresantes.
La Universidad Nacional de Trujillo continúa con su proceso de admisión y esta vez, es el turno de llevar a cabo el examen extraordinario UNT 2026- I. Este domingo 10 de agosto, los postulantes a Premios de Excelencia y personas con discapacidad rendirán la prueba de conocimientos en el campus universitario. Por ello, te compartimos el enlace para que consultes los resultados oficiales.
Examen de admisión UNI 2025-2: Resultados AQUÍ de la prueba de aptitud vocacional de este sábado 9 de agosto
Las inscripciones virtuales para el Examen Extraordinario UNT estuvieron vigentes del 30 de junio al 2 de agosto de 2025, por lo que HOY, 10 de agosto de 2025 es la fecha del examen extraordinario. Te deseamos los mejores éxitos y que logras alcanzar la ansiada vacante que es el inicio de tu carrera profesional.Este domingo 10 de agosto se realizará el examen extraordinario de admisión 2026-I UNT.
Resultados examen de admisión extraordinario UNT 2026- I: LINK oficial
Los resultados del Examen Extraordinario de Admisión 2026-I se podrán obtener, a través del portal de admisión de la UNT. Solo ingresa a www.admisionunt.info y podrás acceder a la lista oficial de ingresantes y sus puntajes.
- Visita el portal oficial de admisión de la UNT
- Ingresa a la sección 'Examen extraordinario de admisión 2026-I'
- Selecciona el área académica o carrera profesional en la que postulaste.
- Busca tu nombre o código de postulante para verificar tu puntaje y si ingresaste.
¿Cuándo será el examen de admisión UNT 2026?
El examen de admisión ordinario para el periodo 2026-I de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) se realizará el sábado 23 y domingo 24 de agosto. Para el proceso de admisión, es importante considerar las siguientes fechas:
- Examen Cepunt I (5to de secundaria): 1 de junio (primer sumativo)
- Examen Cepunt I: 27 de junio (segundo sumativo)
- Examen Extraordinario: 10 de agosto
- Examen Ordinario: 23 y 24 de agosto.
Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo
Área A – Ciencias de la Vida y de la Salud
- Ciencias Biológicas
- Biología Pesquera
- Microbiología y Parasitología
- Farmacia y Bioquímica
- Medicina
- Estomatología
- Enfermería
Área B – Ciencias Básicas y Tecnológicas
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agroindustrial
- Agronomía
- Zootecnia
- Estadística
- Física
- Matemáticas
- Informática
- Arquitectura y Urbanismo
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Materiales
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Química
- Ingeniería Ambiental
Área C – Ciencias de la Persona
- Antropología
- Arqueología
- Trabajo Social
- Turismo
- Historia
- Derecho
- Ciencia Política y Gobernabilidad
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria (especialidades en Matemáticas, Historia y Geografía, Idiomas, Filosofía–Psicología y Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales)
- Ciencias de la Comunicación
Área D – Ciencias Económicas
- Administración
- Contabilidad y Finanzas
- Economía
