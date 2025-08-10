Resultados examen de admisión extraordinario UNT 2026- I: conoce si ingresaste y el puntaje que obtuviste

0
Los postulantes a Premios de Excelencia y personas con discapacidad rendirán el examen extraordinario UNT 2026- I. AQUÍ consulta la lista de ingresantes.

Angie De La Cruz
Accede a la lista de ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo del examen extraordinario.
Accede a la lista de ingresantes a la Universidad Nacional de Trujillo del examen extraordinario. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
La Universidad Nacional de Trujillo continúa con su proceso de admisión y esta vez, es el turno de llevar a cabo el examen extraordinario UNT 2026- I. Este domingo 10 de agosto, los postulantes a Premios de Excelencia y personas con discapacidad rendirán la prueba de conocimientos en el campus universitario. Por ello, te compartimos el enlace para que consultes los resultados oficiales.

Las inscripciones virtuales para el Examen Extraordinario UNT estuvieron vigentes del 30 de junio al 2 de agosto de 2025, por lo que HOY, 10 de agosto de 2025 es la fecha del examen extraordinario. Te deseamos los mejores éxitos y que logras alcanzar la ansiada vacante que es el inicio de tu carrera profesional.

Este domingo 10 de agosto se realizará el examen extraordinario de admisión 2026-I UNT.

Resultados examen de admisión extraordinario UNT 2026- I: LINK oficial

Los resultados del Examen Extraordinario de Admisión 2026-I se podrán obtener, a través del portal de admisión de la UNT. Solo ingresa a www.admisionunt.info y podrás acceder a la lista oficial de ingresantes y sus puntajes.

  • Visita el portal oficial de admisión de la UNT
  • Ingresa a la sección 'Examen extraordinario de admisión 2026-I'
  • Selecciona el área académica o carrera profesional en la que postulaste.
  • Busca tu nombre o código de postulante para verificar tu puntaje y si ingresaste.

¿Cuándo será el examen de admisión UNT 2026?

El examen de admisión ordinario para el periodo 2026-I de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) se realizará el sábado 23 y domingo 24 de agosto. Para el proceso de admisión, es importante considerar las siguientes fechas: 

  • Examen Cepunt I (5to de secundaria): 1 de junio (primer sumativo)
  • Examen Cepunt I: 27 de junio (segundo sumativo)
  • Examen Extraordinario: 10 de agosto
  • Examen Ordinario: 23 y 24 de agosto.

Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo

Área A – Ciencias de la Vida y de la Salud

  • Ciencias Biológicas
  • Biología Pesquera
  • Microbiología y Parasitología
  • Farmacia y Bioquímica
  • Medicina
  • Estomatología
  • Enfermería

Área B – Ciencias Básicas y Tecnológicas

  • Ingeniería Agrícola
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Agronomía
  • Zootecnia
  • Estadística
  • Física
  • Matemáticas
  • Informática
  • Arquitectura y Urbanismo
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Materiales
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Ambiental

Área C – Ciencias de la Persona

  • Antropología
  • Arqueología
  • Trabajo Social
  • Turismo
  • Historia
  • Derecho
  • Ciencia Política y Gobernabilidad
  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria (especialidades en Matemáticas, Historia y Geografía, Idiomas, Filosofía–Psicología y Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales)
  • Ciencias de la Comunicación

Área D – Ciencias Económicas

  • Administración
  • Contabilidad y Finanzas
  • Economía
