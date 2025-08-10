Resultados examen de admisión extraordinario UNT 2026- I: conoce si ingresaste y el puntaje que obtuviste

La Universidad Nacional de Trujillo continúa con su proceso de admisión y esta vez, es el turno de llevar a cabo el examen extraordinario UNT 2026- I. Este domingo 10 de agosto, los postulantes a Premios de Excelencia y personas con discapacidad rendirán la prueba de conocimientos en el campus universitario. Por ello, te compartimos el enlace para que consultes los resultados oficiales.

Las inscripciones virtuales para el Examen Extraordinario UNT estuvieron vigentes del 30 de junio al 2 de agosto de 2025, por lo que HOY, 10 de agosto de 2025 es la fecha del examen extraordinario. Te deseamos los mejores éxitos y que logras alcanzar la ansiada vacante que es el inicio de tu carrera profesional.

Este domingo 10 de agosto se realizará el examen extraordinario de admisión 2026-I UNT.

Resultados examen de admisión extraordinario UNT 2026- I: LINK oficial

Los resultados del Examen Extraordinario de Admisión 2026-I se podrán obtener, a través del portal de admisión de la UNT. Solo ingresa a www.admisionunt.info y podrás acceder a la lista oficial de ingresantes y sus puntajes.

Visita el portal oficial de admisión de la UNT

Ingresa a la sección 'Examen extraordinario de admisión 2026-I'

Selecciona el área académica o carrera profesional en la que postulaste.

Busca tu nombre o código de postulante para verificar tu puntaje y si ingresaste.

¿Cuándo será el examen de admisión UNT 2026?

El examen de admisión ordinario para el periodo 2026-I de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) se realizará el sábado 23 y domingo 24 de agosto. Para el proceso de admisión, es importante considerar las siguientes fechas:

Examen Cepunt I (5to de secundaria): 1 de junio (primer sumativo)

1 de junio (primer sumativo) Examen Cepunt I: 27 de junio (segundo sumativo)

27 de junio (segundo sumativo) Examen Extraordinario: 10 de agosto

10 de agosto Examen Ordinario: 23 y 24 de agosto.

Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo

Área A – Ciencias de la Vida y de la Salud

Ciencias Biológicas

Biología Pesquera

Microbiología y Parasitología

Farmacia y Bioquímica

Medicina

Estomatología

Enfermería

Área B – Ciencias Básicas y Tecnológicas

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agroindustrial

Agronomía

Zootecnia

Estadística

Física

Matemáticas

Informática

Arquitectura y Urbanismo

Ingeniería Civil

Ingeniería de Materiales

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Química

Ingeniería Ambiental

Área C – Ciencias de la Persona

Antropología

Arqueología

Trabajo Social

Turismo

Historia

Derecho

Ciencia Política y Gobernabilidad

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria (especialidades en Matemáticas, Historia y Geografía, Idiomas, Filosofía–Psicología y Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales)

Ciencias de la Comunicación

Área D – Ciencias Económicas