¿Regreso a clases en Lima se suspende por paro del 11 de agosto? Esto se sabe hasta el momento

Una vez más, se anunció un paro de transportistas en Lima y Callao, debido a la ola de extorsiones que afecta de manera directa a dicho sector. En medio de lo que sería esta nueva movilización, surgen dudas respecto a la posible suspensión de clases escolares, ya que el 11 de agosto los estudiantes regresan a las aulas tras las vacaciones de mitad de año.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que las vacaciones de invierno en Perú son del 28 de julio al 8 de agosto, por lo que en pocos días los menores retomarán sus actividades tras este periodo de descanso. Sin embargo, la fecha coincide con la realización del paro de transporte público.

Clases escolares se pueden ver afectadas por el paro de transportistas del 11 de agosto.

¿Se suspenden las clases escolares este 11 de agosto?

Para nadie es una sorpresa que, en más de una oportunidad, el gobierno peruano ha desestimado las marchas en contra del accionar de la presidenta Dina Boluarte y todo parece indicar que el paro de este 11 de agosto no será la excepción, puesto que señaló que esta movilización no se concretará.

Teniendo en cuenta esta información, hasta el momento el Minedu no se ha pronunciado al respecto, por lo que no se podría confirmar la suspensión de clases escolares para el próximo lunes, pero no se descarta una posible acción si en caso el paro de transportistas se realiza de manera masiva, afectando el transporte público urbano.

Por su parte, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), resaltó la falta de acción por parte de las autoridades peruanas y que el sector de transporte viene siendo blanco principal de la delincuencia y extorsiones, sumando docenas de víctimas en lo que va del año.

Asimismo, con relación al paro programado para el 11 de agosto, aún no se conocen las empresas y gremios que se sumarán a la movilización, se espera que en las siguientes semanas se comparta más detalles para que la población pueda tomar las medidas necesarias y evitar contratiempos.