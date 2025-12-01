Nuevo bono para el sector público en Perú: conoce los requisitos, beneficiarios y fecha de pago

Un nuevo bono de S/ 100 se entregaría a los trabajadores del sector público, luego de que el Congreso de la República diera luz verde al dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2026. Los beneficiarios serían servidores de diversos regímenes laborales y se entregaría en los primeros meses del siguiente año.

Dicho dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público, que asciende a más de S/ 257 millones, aún debe pasar por el Poder Ejecutivo para su respectiva promulgación, y de esa manera hacer efectivo la entrega de este apoyo económico excepcional. Asimismo, se indica que también se propone el incremento salarial para trabajadores del Estado peruano.

Se estima que el trámite correspondiente de la bonificación extraordinaria comenzaría en diciembre y el pago a los trabajadores del sector público, en enero del 2026. Pero aún está pendiente realizar algunos pasos para hacer efectivo el depósito; sin embargo, se conoce quiénes serían los beneficiarios.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) publicó, en agosto del 2025, la resolución en el diario El Peruano para identificar a los beneficiarios. Ellos serían:

Decreto Legislativo N° 1057, régimen CAS

Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria

Ley N° 28091, Servicio Diplomático de la República

Ley N° 30057, Servicio Civil

Decreto Legislativo N° 728

Decreto Legislativo N° 276

En el artículo 31 de la Ley de Presupuesto 2026, se precisó que la entrega de este bono de S/ 100 solo se realizará una vez en el 2026, además, no tiene carácter remunerativo, no está afecto a cargas sociales, no es de naturaleza pensionable y no forma parte de los beneficios laborales.

Requisitos para recibir el bono extraordinario de S/ 100

Los potenciales beneficiarios de este apoyo monetario deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025, además, contar con vínculo laboral a la fecha de pago.

Respecto a los gobiernos locales, deben estar inscritos en el registro provisional del Aplicativo (AIRHSP) hasta el 30 de junio de 2025 y/o en la Planilla Electrónica (PDT y PLAME), así como tener un vínculo laboral vigente en la fecha de entrega del bono excepcional.