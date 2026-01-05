Bono Escolaridad 2026 para el sector público: ¿se confirmó aumento del monto y cuándo se cobrará?

Con el inicio del año escolar 2026, llegan nuevos gastos debido a la compra de útiles, libros, uniforme y más; sin embargo, el sector público recibe el Bono Escolaridad en este mes de enero, junto a la planilla de pagos a través del Banco de la Nación, lo que representa un respaldo económico.

En la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, mediante el Decreto Supremo N.º 002-2025-E, se autorizó la entrega de la bonificación económica dirigida a trabajadores y pensionistas del sector público. ¿Quieres saber quiénes cobran y si se confirmó un aumento? Te brindamos más detalles.

El Bono por Escolaridad 2026 de S/ 400 está dirigido a trabajadores y pensionistas del sector público.

¿Se confirmó aumento del monto del Bono Escolaridad 2026?

Para este año 2026 se confirmó que el Bono por Escolaridad se mantendrá en S/ 400, por lo que se descarta un incremento. Sin embargo, se presentaron propuestas en el Congreso para subir el bono alrededor de S/1 130, pero esas iniciativas aún no se han convertido en norma. Este monto beneficia al sector público, que tengan vínculo laboral al momento de efectuarse el pago. Entre los beneficiarios están:

Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, la Ley 29944 y la Ley 30512.

Docentes universitarios a los que se refiere la Ley 30220.

Personal de la salud contemplado en el Decreto Legislativo 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas comprendidos en los regímenes de la Ley 15117, los Decretos Leyes 19846 y 20530, el Decreto Supremo 051-88-PCM y la Ley 28091.

Servidores penitenciarios, según lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley N.º 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Trabajadores del Sector Público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada, conforme al numeral 7.2 del artículo 7 de la Ley N.º 31638

Bono Escolaridad 2026: fechas de pago

Los trabajadores del sector público recibirán el bono en enero de 2026, junto con su planilla de remuneraciones mediante el Banco de la Nación. El cronograma de pago varía según el sector y entidad pública, con fechas específicas entre el 21 y el 26 de enero. Te brindamos el calendario: