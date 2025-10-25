Bono por Escolaridad aumentaría a S/1.130: esto es lo último que se sabe sobre el pago a trabajadores

En un contexto donde los salarios de los trabajadores del Estado y, en particular del magisterio, se sienten cada vez más golpeados por la inflación y el estancamiento de los beneficios extrasalariales, surge una nueva iniciativa legislativa que busca dar un paso hacia la revalorización de estos complementos. Los llamados 'aguinaldos' (por Fiestas Patrias y Navidad) y el 'bono por escolaridad', que han permanecido prácticamente congelados en montos desde hace más de una década, son ahora objeto de debate en el Congreso.

Para el sector educativo, en especial los docentes de educación básica, técnica y superior, este tema cobra aún mayor importancia: estos montos representan una parte complementaria de sus ingresos y pueden marcar la diferencia en tiempos de aumento del costo de vida.

¿Qué propone concretamente el Congreso?

Un proyecto de ley, presentado por el congresista Segundo Toribio Montalvo, de la bancada de Perú Libre, plantea que los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad y el bono por escolaridad para servidores públicos, incluyendo docentes, alcancen el monto equivalente al salario mínimo vital (que actualmente ronda los S/ 1, 130).

De aprobarse, ello implicaría que los montos que hoy se pagan, aguinaldo de S/300 y escolaridad de S/400, se multipliquen casi tres veces o más. La iniciativa incluye que los pagos se incorporen como parte de las planillas de pago: los aguinaldos en los meses de julio y diciembre, y la bonificación de escolaridad al inicio del año (enero).

Esta propuesta fue remetida a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, y a la comisión respectiva de Descentralización/Gobiernos Locales para su evaluación.

Montos actuales y el salto propuesto

Hoy, los servidores estatales bajo ciertos regímenes (DL 276, Ley 29944, Ley 30512) perciben aguinaldos de S/ 300 y bono por escolaridad de S/ 400. La propuesta pretende que ambos beneficios alcancen S/ 1, 130, lo que representa un incremento del orden del 376% en algunos casos.

Es importante señalar que este aumento aún no está aprobado: se trata de un proyecto de ley en trámite. Según algunos análisis, de aprobarse, la implementación iría para el presupuesto del año fiscal 2026.

A quiénes beneficiaría este proyecto

Más de 1.5 millones de servidores públicos, incluidos docentes de educación básica, técnica y superior, estarían alcanzados por la medida de elevar los montos a S/1 130.

Específicamente en el sector educación, se apunta a reducir la brecha entre docentes, mejorar la compensación y dar mayor equidad respecto de otros regímenes laborales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el proyecto debe pasar por comisiones, debate en el pleno, y su efecto dependerá del Presupuesto Público aprobado. En ese sentido, no es un anuncio inmediato de pago.