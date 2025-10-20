Minedu pagará bono de 18 mil soles a docentes: ¿quiénes cobrarán y desde cuándo?

El Ministerio de Educación (Minedu) del Perú ha reforzado su política de incentivos estableciendo el denominado Bono de Atracción Docente, un reconocimiento de carácter económico dirigido a los docentes que ingresan a la Carrera Pública Magisterial (CPM) con los mejores resultados en los concursos de nombramiento.

PUEDES VER: Escolares no tendrán clases este viernes 24 de octubre por importante motivo

El propósito principal del bono es motivar la excelencia, promover el mérito y atraer a profesionales de alto desempeño al sistema educativo, especialmente en zonas en las que se requiere fortalecer la calidad docente.

Este mecanismo contempla un monto total de S/ 18.000 soles por beneficiario, que se entrega de forma escalonada durante los primeros años de servicio. A diferencia de pagos únicos, este incentivo está vinculado tanto al ingreso al sistema como al mantenimiento del nombramiento y la labor efectiva del docente. Gracias a ello se busca asegurar que los beneficiarios no solo accedan al sistema, sino que cumplan con un desempeño sostenido.

Minedu ofrece subsidio de 18 mil a docentes / FOTO: Difusión

En los últimos años, el Minedu ha publicado listados de docentes beneficiarios, detallado cronogramas y requisitos, buscando la transparencia en la implementación de este bono. En esta nota informativa se explicará quiénes exactamente podrán cobrar el bono, cuáles son los requisitos, y desde cuándo se empieza a entregar este incentivo.

¿Quiénes cobrarán el bono de atracción docente?

Los docentes que podrán acceder al Bono de Atracción de S/ 18.000 son los que cumplen los siguientes criterios y condiciones:

Haber ingresado a la Carrera Pública Magisterial mediante un concurso de nombramiento (por ejemplo, los procesos de 2022 y 2024) y encontrarse dentro del tercio superior del orden final de méritos a nivel nacional.

del orden final de méritos a nivel nacional. Contar con un nombramiento vigente en la CPM al momento de la adjudicación y cumplir con labores efectivas como docente (al menos cinco meses continuos o acumulados en el año correspondiente) para mantener el derecho al bono.

No haber sido beneficiario del mismo incentivo en procesos anteriores; es decir, el bono se entrega una sola vez por persona.

No estar separado o haber renunciado a la CPM, ni haber sido sujeto de sanciones que invaliden su nombramiento durante el periodo de verificación.

Según información oficial del Minedu, en 2024 se publicaron más de 24.000 docentes que recibirían este bono por haber ingresado a la CPM en el tercio superior del último concurso. Para 2025, el número se amplió a más de 32.000 docentes beneficiados.

Desde cuándo se entrega el subsidio de atracción docente

El cronograma de entrega del Bono de Atracción estipula lo siguiente: