Bono 1,000 soles de diciembre 2025: ¿Cuándo inicia su pago y quiénes acceden al beneficio?

El Estado peruano confirmó el pago del Bono de 1,000 soles a favor de la población y AQUÍ podrás conocer si te corresponde cobrarlo.

Roxana Aliaga
El Bono 1,000 soles aún no tiene fecha de pago, informó el Estado peruano.
El Bono 1,000 soles aún no tiene fecha de pago, informó el Estado peruano. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
En pocos días termina el mes de diciembre, y diversos ciudadanos podrán acceder al bono especial que ha dispuesto el Estado peruano. La iniciativa se entrega tras la publicación de la nueva Ley del Presupuesto Público para 2026.

Las personas beneficiadas podrán cobrar 1,000 soles, pero deben cumplir ciertos requisitos dispuestos. Esta medida busca brindar un respaldo financiero a los ciudadanos por fiestas de fin de año.

Bono 1,000 soles de diciembre 2025: ¿Quiénes acceden al beneficio?

Este bono de 1,000 soles es único y solo será entregado a los servidores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se debe tener en cuenta que, para cobrar el abono, tienen que cumplir ciertos requisitos dispuestos por el Estado.

  • Solo las personas que perciban un sueldo mayor o igual a 5,265 soles podrán acceder al pago.
bono 1000 soles

El Bono 1,000 soles de diciembre se paga a los trabajadores públicos.

En ese sentido, solo los trabajadores públicos del Decreto Legislativo 1057 y Decreto Legislativo 276 podrán acceder al pago de 1,000 soles. Por el momento, no se ha confirmado una fecha de pago.

Eso no es todo, ya que en enero del 2026, los empleados del régimen 276, 728 y 1057, y Leyes 30057, 29709, y 1057 cobrarán un bono extraordinario de 100 soles, según dio a conocer el Gobierno de José Jerí.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

