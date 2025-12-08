Estado peruano CONFIRMA pago del Bono 100 soles: Consulta AQUÍ si eres beneficiario

El Congreso de la República aprobó un paquete fiscal que incluye el Bono Excepcional de 100 soles. El pago es único y entrará en vigencia con el Presupuesto del Año Fiscal 2026, por ende, el desembolso será en enero del próximo año.

El dictamen indica que la entrega del Bono Excepcional constituye una aplicación directa de los acuerdos en el Convenio Colectivo Centralizado 2025 - 2026. El documento fue suscrito en el marco de la Ley 31188.

Bono 100 soles: ¿Quiénes cobrarán el beneficio?

Este beneficio económico de 100 soles está dirigido de manera exclusiva a los trabajadores del sector público. De acuerdo con los lineamientos, estos trabajadores sin distinción de su régimen accederán al depósito único.

Gobierno nacional

Gobierno regional

Gobiernos locales

El bono excepcional se entregará como máximo en enero 2026 y su tramitación administrativa comenzará en diciembre del 2025. Se debe tener en cuenta que, los trabajadores deben contar con un vínculo laboral vigente.

El Bono 100 soles se pagará a los trabajadores del sector público.

El Ejecutivo señaló que esta medida mejorará el ingreso de los trabajadores, garantizando al mismo tiempo que no se comprometa la sostenibilidad de las finanzas públicas para el año 2026. Este plan anual, que asciende a más de S/257,000 millones.