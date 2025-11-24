Bono 820 soles este 2025: consulta si te corresponde cobrar el subsidio en diciembre

El Seguro Social de Salud está entregando un beneficio económico a los ciudadanos que están afiliados; sin embargo, gran parte de la población desconoce que pueden acceder a esta subvención de 820 soles antes de que termine el 2025.

Bono 820 soles: ¿Quiénes pueden cobrar el beneficio económico?

Este beneficio económico puede ser cobrado por ciudadanos que están afiliados a EsSalud y se han convertido en padres. A continuación, te diremos cuáles son los requisitos que debes cumplir.

Contar con tres meses de aportación consecutivos o cuatro no consecutivos dentro de los seis meses calendarios anteriores al mes del nacimiento.

Tener un vínculo laboral al momento del nacimiento.

La mamá del menor debe estar inscrito como 'derechohabiente' del asegurado titular.

Si la madre del lactante no es asegurada titular, deberá estar inscrita en EsSalud.

Se debe tener en cuenta que los padres tienen un plazo de 98 días, ampliable hasta 6 meses desde el nacimiento de su hijo, para gestionar la solicitud del beneficio monetario de 820 soles. En caso de partos múltiples, el plazo se extiende 30 días más.

El bono de 820 soles es uno de los más populares del 2025.

¿Cómo saber si estoy en EsSalud?

Para conocer si estás en EsSalud, solo tienes que ingresar a la página web que ha dispuesto la entidad y realizar la consulta totalmente gratis, solo con tu número de DNI.

Ingresa a este LINK

Selecciona una de las opciones; asegurado, representante empresa, derecho habiente

Ingresa tu número de DNI

Digita tu código verificador

Finalmente, clic en 'Iniciar sesión

¿Cómo cobrar el Bono 820 soles?

Las personas deben saber que el Bono 820 soles se puede cobrar por el Banco BBVA Continental. Los beneficiarios deberán presentar la copia del formulario 8011 y su Documento de Identidad. Si tienes mayores dudas, entonces no dudes en comunicarte al teléfono 4100000 anexos 10203 - 10320.