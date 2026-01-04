Bono Escolaridad de 400 soles en 2026: este es el ÚLTIMO DÍA en el que se paga el beneficio

Miles de familias peruanas con niños en casa comienzan a prepararse para uno de los periodos de mayor gasto, que es el inicio del año escolar. Útiles, uniformes, matrículas y más, representan una carga importante para la economía familiar, especialmente para quienes dependen de ingresos fijos.

En ese contexto, el Bono de Escolaridad 2026 se convierte en un apoyo financiero fundamental para los trabajadores del sector público y pensionistas del Estado. Este beneficio económico es otorgado una vez al año, generalmente en el mes de enero, y busca aliviar los gastos propios de la temporada escolar.

El Bono Escolaridad llega en enero 2026 con un monto de 400 soles / FOTO: Banco de la Nación

Para el 2026, el pago del bono se realizará siguiendo un cronograma oficial que establece fechas diferenciadas según el sector y el régimen al que pertenece cada beneficiario. Conocer cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cuál es el último día de pago es clave para evitar confusiones.

¿Quiénes reciben el Bono de Escolaridad 2026?

El bono está dirigido a dos grandes grupos:

Trabajadores del sector público:

Incluye a servidores públicos de diversas entidades del Estado, como ministerios, organismos constitucionales autónomos y otras instituciones públicas, siempre que tengan vínculo laboral vigente.

Pensionistas del Estado (régimen 20530)

Comprende a los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley N.º 20530, quienes también acceden al bono bajo un cronograma propio.

¿Cuál es el último día de pago del Bono de Escolaridad 2026?

El último día de pago del Bono de Escolaridad 2026 será el lunes 26 de enero. En esa fecha corresponde el depósito para los trabajadores y pensionistas de las siguientes entidades:

Ministerio de la Producción

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

Fuero Militar Policial

Junta Nacional de Justicia (JNJ)

Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Tribunal Constitucional (TC)

Calendario completo de pagos del Bono de Escolaridad 2026

El pago se realiza con la planilla de enero, según el siguiente cronograma:

Miércoles 21 de enero de 2026: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría General, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría General, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Jueves 22 de enero de 2026: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 23 de enero de 2026: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC.

Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, RENIEC. Lunes 26 de enero de 2026 (último día de pago): Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Calendario de pagos para pensionistas del régimen 20530

Los pensionistas del Decreto Ley 20530 reciben el Bono de Escolaridad 2026 según el siguiente cronograma: