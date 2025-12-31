MINEDU: ¿Cuándo inicia el proceso de matrícula tanto virtual como presencial en 2026?

A puertas del inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la implementación de dos modalidades de matrícula para las instituciones educativas públicas del país, se trata de la presencial y virtual. Esta medida busca garantizar el acceso oportuno a la educación, ordenar el proceso de inscripción y brindar mayores facilidades.

La matrícula escolar es uno de los momentos más importantes para padres, madres y apoderados, ya que asegura la vacante de niñas, niños y adolescentes en los colegios públicos. Por ello, el Minedu ha establecido un cronograma claro y diferenciado para cada modalidad, permitiendo que las familias puedan elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Con este sistema mixto, el sector Educación busca reducir colas, evitar aglomeraciones, optimizar tiempos y asegurar que ningún estudiante quede fuera del sistema educativo por dificultades en el proceso de inscripción.

MINEDU iniciará pronto con las matrículas virtuales y presenciales / FOTO: Facebook

Dos modalidades de matrícula: presencial y virtual

Para el año escolar 2026, el Minedu ha definido dos formas oficiales de matrícula en colegios públicos:

Matrícula presencial, dirigida principalmente a quienes prefieren o requieren realizar el trámite directamente en la institución educativa.

Matrícula virtual, orientada a facilitar el proceso mediante plataformas digitales, especialmente para padres y apoderados con acceso a internet.

Ambas modalidades son válidas y tienen el mismo valor administrativo; la diferencia radica únicamente en la forma en que se realiza el trámite.

Fechas de la matrícula presencial 2026

La matrícula presencial se llevará a cabo desde el 5 de enero hasta el 6 de marzo de 2026. Durante este periodo, los padres de familia o apoderados podrán acudir directamente a la institución educativa pública para gestionar la inscripción del estudiante. Esta modalidad está pensada para:

Familias que no cuentan con acceso a internet.

Casos que requieren orientación directa.

Situaciones especiales como traslados, reincorporaciones o consultas específicas.

En el caso de la matrícula virtual, el proceso estará habilitado desde el 19 de enero hasta el 6 de marzo de 2026. Esta modalidad permitirá realizar el trámite de forma remota, a través de las plataformas habilitadas por el Ministerio de Educación. Está dirigida principalmente a:

Estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público.

Traslados entre instituciones educativas estatales.

Familias que buscan evitar desplazamientos y optimizar tiempos.

La matrícula virtual busca agilizar el proceso y brindar mayor comodidad, manteniendo la transparencia y el orden en la asignación de vacantes.