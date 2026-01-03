Bono Escolaridad, enero 2026: cuándo se cobra y qué trabajadores serán beneficiados

Ahora que empezó el 2026, miles de familias se preparan ya para el año escolar, una etapa que implica gastos importantes en útiles, uniformes, matrículas y transporte. En este contexto, el Bono Escolaridad vuelve a tomar protagonismo como un apoyo económico clave que el Estado otorga a determinados trabajadores y pensionistas del sector público.

El Bono Escolaridad de enero 2026 tiene como finalidad aliviar parte de los gastos educativos que se presentan al inicio del calendario escolar. Por ello, conocer el monto, las fechas de pago y quiénes serán los beneficiarios resulta fundamental para quienes esperan este subsidio en sus ingresos de enero.

¿Qué es el Bono Escolaridad 2026?

El Bono Escolaridad es un subsidio económico que el Estado entrega, específicamente en enero, como apoyo para cubrir gastos vinculados a la educación de los hijos u otros dependientes. El monto es de S/400.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para los docentes contratados y los auxiliares de educación recibirán el abono recién en junio de 2026

El Bono Escolaridad sirve como apoyo a los estudiantes / FOTO: MINEDU

¿Cuándo se cobra el Bono Escolaridad en enero de 2026?

El Bono Escolaridad 2026 se paga durante el mes de enero, junto con la remuneración o pensión correspondiente a ese mes, de acuerdo con el cronograma habitual del sector público.

Miércoles 21 de enero: Educación (colegios y universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Jueves 22 de enero: Interior, Vivienda, Desarrollo e Inclusión Social, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Viernes 23 de enero: Salud, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Lunes 26 de enero: Producción, Fuero Militar Policial, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

El depósito se realiza automáticamente en la cuenta bancaria del trabajador o pensionista, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

¿Quiénes serán beneficiados con el Bono Escolaridad 2026?

El subsidio de S/400 está dirigido a los siguientes grupos:

Personal de la salud incluido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153.

Funcionarios y servidores públicos nombrados y contratados bajo los regímenes del Decreto Legislativo 276, la Ley N.° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N.° 30512.

Docentes universitarios comprendidos en la Ley Nº 30220.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Trabajadores del sector público bajo régimen de actividad privado.

Pensionistas de derecho propio a cargo del Estado, comprendidos en los regímenes de (Ley Nº 15117, Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, Decreto Supremo Nº 051-88-PCM, Ley Nº 28091, Decreto Legislativo N° 1133)

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Para recibir el Bono Escolaridad en enero de 2026, generalmente se requiere: