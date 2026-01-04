MINEDU: ¿Cuándo inician oficialmente las clases para colegios públicos y privados en 2026?

Millones de estudiantes peruanos, tanto de colegios públicos como privados, se preparan para volver a las aulas en unos meses. Por ello, para las familias, conocer las fechas oficiales de inicio del año escolar es fundamental para organizar actividades, compras escolares, transporte y el día a día de los estudiantes.

El Ministerio de Educación (MINEDU) establece un calendario escolar oficial que fija las fechas de inicio y cierre del año académico en todas las instituciones educativas, aunque existen diferencias importantes entre lo que dicta el calendario público y cómo pueden organizarse las escuelas particulares o privadas.

En este contexto, te dejamos la información que necesitas sobre cuándo comienza el Año Escolar 2026 en Perú, qué fechas contempla el MINEDU y cómo actúan las instituciones privadas frente a estas disposiciones.

Fecha de inicio del Año Escolar 2026 según el MINEDU

El Ministerio de Educación ha publicado el calendario escolar oficial para el año 2026, estableciendo que las clases en los colegios públicos iniciarán tras cerca de dos meses de vacaciones de verano.

De acuerdo con la normativa difundida por el MINED, el Inicio oficial del Año Escolar 2026 en colegios públicos está programado para el lunes 16 de marzo de 2026. Este cronograma se basa en la planificación anual del calendario escolar y organiza semanas de clases y períodos de gestión dentro del año académico.

¿Las instituciones privadas deben seguir la misma fecha?

No necesariamente. Aunque el MINEDU recomienda un calendario estándar para todo el sistema educativo, las instituciones educativas particulares y parroquiales tienen autonomía para organizar su propio calendario dentro de ciertos parámetros.

Esto significa que los colegios privados pueden decidir su fecha de inicio de clases, siempre alineándose con las normas de educación básica del país, pero con margen para adelantar o ajustar su calendario si así lo consideran conveniente.

En muchos casos, las instituciones privadas optan por iniciar el año escolar antes que el calendario público oficial, frecuentemente en la primera semana de marzo de 2026, con el objetivo de aprovechar al máximo el tiempo lectivo y organizar sus propias actividades pedagógicas.

Bloques de clases y gestión