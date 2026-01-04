- Hoy:
Matrícula Digital 2026: LINK oficial de todas las instituciones para las que aplica esta modalidad
La Matrícula Digital es una nueva modalidad de acceso a una vacante para los estudiantes que estén por cursar el año escolar durante el 2026. ¿Cómo ejecutarla?
Cada año, miles de padres y madres en el Perú se preparan para inscribir a sus hijos e hijas en el nuevo año escolar. Este proceso, conocido como matrícula escolar, es un momento clave para asegurar la vacante de los estudiantes en instituciones educativas públicas.
Frente a esto, con la transformación digital y la implementación de estrategias de gobierno electrónico, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha impulsado una Modalidad de Matrícula Digital para el Año Escolar 2026. Esta modalidad busca facilitar el acceso al sistema educativo, permitiendo que los padres de familia realicen la solicitud de vacantes desde su hogar u otro lugar con acceso a internet, sin necesidad de acudir personalmente al colegio.
MINEDU anuncia matrícula digital en 2026 para facilitar procesos de padres de familia / FOTO: MINEDU
La matrícula digital representa una herramienta más eficiente, transparente y amigable para las familias, especialmente en un contexto donde la conectividad y el uso de herramientas en línea se han vuelto cada vez más comunes y necesarios.
¿Qué es la Matrícula Digital 2026?
La Matrícula Digital 2026 es la versión en línea del proceso de inscripción escolar impulsado por el MINEDU, diseñada para que padres, madres o tutores puedan solicitar vacantes en determinadas instituciones educativas públicas sin tener que realizar trámites presenciales. Esta modalidad:
- Se realizará completamente en línea, a través de una plataforma oficial.
- Es gratuita y segura. No se exige pago alguno para registrar la solicitud o revisar los resultados.
- Aplica a estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo o que realizan un traslado, en niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
- Evita colas y desplazamientos, agilizando el proceso para las familias.
¿Cuándo inicia y hasta cuándo puedo hacer la Matrícula Digital?
El proceso de Matrícula Digital programado para este 2026 está habilitado desde el próximo lunes 19 de enero hasta el 6 de marzo de 2026.
¿Dónde aplica esta modalidad?
La matrícula digital no estará disponible para todas las instituciones del país, sino que será implementada de manera focalizada en 20 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) que agrupan a más de 2,000 instituciones educativas públicas.
Para poder saber a detalle cuáles son las instituciones educativas que participan de esta modalidad, es necesario visitar el siguiente enlace: https://matriculadigital.pe/region/
Enlace oficial de la Matrícula Digital 2026
El link oficial del MINEDU donde los padres de familia pueden acceder a la lista de instituciones participantes y realizar la Matrícula Digital 2026 es el siguiente: https://matriculadigital.pe/
