Ascenso Docente 2026: estas son las fechas del cronograma oficial del MINEDU para enero

Con el inicio de un nuevo año, miles de maestros del país se preparan para participar en uno de los procesos más importantes de la carrera pública magisterial: el Ascenso Docente 2026. Este procedimiento, organizado por el Ministerio de Educación (Minedu), permite a los docentes mejorar su escala magisterial, lo que se traduce en mejores condiciones laborales, mayor remuneración y reconocimiento profesional.

Enero de 2026 es un mes clave dentro del cronograma oficial, ya que marca el arranque de las principales etapas administrativas del proceso de ascenso.

Durante estas semanas iniciales, los docentes deben estar atentos a las fechas establecidas por el Minedu, cumplir con los requisitos y realizar las acciones necesarias para asegurar su correcta participación. Por ello, conocer qué actividades se desarrollan en enero resulta fundamental para no quedar fuera del proceso.

¿Qué es el proceso de Ascenso Docente 2026?

El Ascenso Docente forma parte de la Carrera Pública Magisterial (CPM) y está dirigido a profesores nombrados que buscan pasar de una escala a otra superior, tras cumplir con los requisitos de tiempo de servicio, evaluaciones y desempeño profesional.

El proceso se desarrolla en etapas nacionales y descentralizadas, y cuenta con un cronograma oficial que se inicia en enero y se extiende a lo largo del año.

Cronograma del Ascenso Docente 2026: actividades de enero

De acuerdo con el cronograma oficial del Minedu, durante enero de 2026 se desarrollan las siguientes etapas y actividades clave:

📅 Inicio del proceso y difusión oficial

Primeros días de enero 2026: publicación y difusión del cronograma oficial del Ascenso Docente 2026.

Comunicación de requisitos, plazas, escalas habilitadas y condiciones del proceso.

📝 Inscripción de postulantes

Durante enero 2026: periodo de inscripción de docentes postulantes a través de las plataformas oficiales del Minedu.

Los docentes deben verificar que cumplen con los requisitos exigidos para la escala a la que postulan.

✅ Verificación de requisitos

Enero 2026: validación de la información registrada por los postulantes.

Revisión del tiempo de servicio, escala actual y demás condiciones establecidas por la normativa vigente.

Estas etapas son fundamentales, ya que solo los docentes correctamente inscritos y validados podrán continuar con las fases posteriores del proceso.

Importancia de enero en el Ascenso Docente 2026

El mes de enero es determinante porque:

Marca el inicio formal del proceso de ascenso.

Permite a los docentes asegurar su participación desde las primeras etapas.

Evita observaciones o exclusiones por falta de inscripción o errores en la información.

Da paso a las evaluaciones que se desarrollarán en los meses siguientes.

El Minedu recomienda a los docentes revisar constantemente los canales oficiales, ya que cualquier modificación o precisión sobre fechas específicas se comunica a través de estos medios.

Recomendaciones para los docentes postulantes

Revisar con anticipación los requisitos por escala.

Tener actualizada la información personal y laboral.

Respetar los plazos establecidos en el cronograma de enero.

Consultar únicamente fuentes oficiales del Minedu.