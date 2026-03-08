- Hoy:
Temblor HOY, domingo 8 de marzo en Perú EN VIVO: dónde fue el último sismo y magnitud según IGP
El IGP actualiza el monitoreo de movimientos sísmicos para hoy, domingo 8 de marzo. Mantente informado AQUÍ sobre sismos y su impacto en el país.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informa sobre el reporte actualizado de los últimos movimientos sísmicos que podrían registrarse en distintas regiones del país durante HOY, domingo 8 de marzo. A través de esta nota podrá revisar el monitoreo permanente y mantenerse informado.
Temblor en Perú hoy, domingo 8 de marzo: minuto a minuto
Bienvenidos a la cobertura especial de hoy
En este espacio podrán conocer los últimos sismos registrados en Perú.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia?
Según recomendaciones de entidades de gestión de riesgos, una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan a una familia sobrevivir durante las primeras 24 a 72 horas después de una emergencia. Entre los objetos esenciales que debe incluir se encuentran:
- Agua potable (botellas o envases sellados).
- Alimentos no perecibles, como enlatados, galletas o barras energéticas.
- Linterna con pilas de repuesto.
- Radio portátil para mantenerse informado.
- Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos.
- Mascarillas y alcohol o gel antibacterial.
- Mantas o ropa de abrigo.
- Artículos de higiene personal (papel higiénico, toallas húmedas, jabón).
- Copia de documentos importantes y algo de dinero en efectivo.
- Cargador portátil para celular.
¿Qué hacer durante un sismo?
Durante un sismo es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para reducir riesgos. Si te encuentras dentro de una vivienda, lo más recomendable es ubicarse en una zona segura, como al lado de columnas estructurales, debajo de una mesa resistente o junto a muros firmes, lejos de ventanas, objetos que puedan caer o estanterías.
También se debe evitar el uso de ascensores y no correr hacia las escaleras mientras el movimiento esté en curso. Si el temblor ocurre en la calle, es importante alejarse de postes, cables eléctricos, muros y edificios que puedan desprender materiales. En caso de estar conduciendo, lo mejor es detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer dentro hasta que termine el movimiento. Estas medidas permiten disminuir el riesgo de accidentes mientras dura el evento sísmico.
