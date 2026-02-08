Bono Escolaridad, segundo pago en 2026: listado de beneficiarios para el próximo depósito de 400 soles

Ahora que el Ministerio de Educación (MINEDU) ha confirmado el inicio del año escolar para el próximo 16 de marzo de 2026, los padres de familia se alistan para la compra de útiles, uniformes, matrículas y demás. En medio de este contexto, llega el Bono Escolaridad.

El subsidio es parte de los beneficios que se le ofrece a los trabajadores del Estado en el Perú, y se llega por única vez, en la planilla de pagos de enero y junio del 2026, de acuerdo a lo que corresponda al tipo de trabajador. Durante el primer mes del año, ya se efectuó el depósito, pero aún falta uno adicional.

¿Cuál es el monto del Bono Escolaridad?

Para este 2026, el monto que se entregará en el apoyo financiero de los trabajadores públicos, ha sido fijado en S/ 400. Por el momento, no se conoce sobre un aumento.

El Bono Escolaridad llega en enero y en junio de 2026 / FOTO: Banco de la Nación

¿Quiénes cobran el Bono Escolaridad en junio?

Solo en el caso de los profesores contratados y auxiliares de educación, en el marco de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944), el pago del bono por escolaridad se abona en la planilla de pagos de junio del 2026.

¿Quiénes reciben el Bono Escolaridad?

Nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, la Ley N° 29944 y la Ley N° 30512.

Docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220.

Personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153.

Obreros permanentes y eventuales del sector público.

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

Pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de las leyes N° 15117 y N° 28091; los decretos leyes N° 19846 y N° 20530; el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y el Decreto Legislativo N° 1133.

Servidores penitenciarios, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.

Trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Así queda el cronograma de pagos del Bono Escolaridad