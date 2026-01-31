- Hoy:
Bono Escolaridad 2026: ¿Cuándo será el nuevo depósito programado tras los pagos de enero? Esto se confirmó
El Bono Escolaridad ya se pagó en enero 2026 a algunos trabajadores del Estado, pero todavía quedó pendiente un depósito más en el calendario.
Los padres de familia en el Perú se alistan para lo que será un nuevo año escolar, el cual ha programado su inicio para este 16 de marzo de 2026. Motivo por el que el Bono Escolaridad está siendo de gran ayuda para muchos de los trabajadores públicos que lo reciben.
Como se sabe, este subsidio se generó específicamente para brindar una ayuda financiera a ciertos padres de familia, con la finalidad de que tengan el solvento necesario para cubrir necesidades de sus menores en etapa escolar, ya sea desde uniformes o matrícula, hasta útiles.
Por la última información brindada, el incentivo se entregó durante esta última semana de enero, y la mayoría de beneficiarios ya cobró el dinero correspondiente, que se posiciona en un monto de 400 soles actualmente. Sin embargo, hay aún un pago pendiente en este concepto.
Bono Escolaridad se paga en enero para algunos trabajadores del Perú / FOTO: MINEDU
Beneficiarios del Bono Escolaridad
- Nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, la Ley N° 29944 y la Ley N° 30512.
- Docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220.
- Personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153.
- Obreros permanentes y eventuales del sector público.
- Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
- Pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de las leyes N° 15117 y N° 28091; los decretos leyes N° 19846 y N° 20530; el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y el Decreto Legislativo N° 1133.
- Servidores penitenciarios, de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 24 de la Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria.
- Trabajadores del sector público que se encuentran bajo el régimen laboral de la actividad privada.
¿Cuándo será el siguiente pago del Bono Escolaridad en 2026?
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el beneficio de 400 soles, entregado por única vez, según lo establecido en el Decreto Supremo N.° 002-2026-EF, tiene algunas excepciones que se deberán tomar en cuenta.
Y es que, aunque bien lo dice su explicación, que solo se abona una vez; lo cierto es que en junio lo reciben los profesores contratados y auxiliares de educación bajo la Ley de Reforma Magisterial.
¿Cuándo se pagó el Bono Escolaridad en enero 2026?
Según lo que se sabe, el pago del bono de escolaridad se efectúa en enero, junto con la planilla regular del trabajador o pensionista. Conoce el cronograma que se organizó para ello.
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero.
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.
