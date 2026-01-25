0
Bono Escolaridad 2026: conoce cuál es la fecha límite para el pago del monto a trabajadores

El depósito del Bono Escolaridad tiene un cronograma de pago que terminará pronto y AQUÍ podrás conocer cuándo te corresponde cobrar.

Daniela Alvarado
Bono Escolaridad 2026: revisa si accedes al subsidio
El Bono Escolaridad se paga durante este mes de enero de 2026 y muchos de los trabajadores del Estado están en medio del proceso de cobro según lo que indica el cronograma de pago.

Este respaldo valorizado en S/ 400 empezó en la tercera semana de enero de 2026, junto con la remuneración mensual. Sin embargo, ahora es importante conocer cuándo es la última fecha para poder cobrar el dinero correspondiente.

Bono Escolaridad

¿Cómo se entrega el Bono Escolaridad?

  • Enero 2026: Los trabajadores del sector público y pensionistas. El depósito se realiza junto con la planilla mensual de este mes.
  • Junio 2026: Reciben profesores contratados y auxiliares de educación que se rigen bajo la Ley de Reforma Magisterial.

¿Quiénes reciben el Bono Escolaridad?

  • Servidores nombrados y contratados bajo los regímenes de los Decretos Legislativos n.º 276, n.º 29944 y la Ley n.º 30512.
  • Docentes universitarios comprendidos en la Ley n.º 30220.
  • Personal de salud regulado por el Decreto Legislativo n.º 1153.
  • Obreros permanentes y eventuales del sector público.
  • Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
  • Pensionistas a cargo del Estado bajo diversos regímenes legales.
  • Servidores penitenciarios según la Ley n.º 29709.
  • Trabajadores del sector público bajo el régimen laboral de la actividad privada.

Cronograma Bono Escolaridad 2026

  • Miércoles 21 de enero: Educación (incluye universidades), PCM, MTC, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Ministerio de Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Midagri, Minem.
  • Jueves 22 de enero: Ministerio del Interior, Midis, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo.
  • Viernes 23 de enero: Ministerio de Salud, MIMP, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo, Reniec.
  • Lunes 26 de enero: Ministerio de la Producción, Relaciones Exteriores, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, JNE y Tribunal Constitucional.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

