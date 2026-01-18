- Hoy:
Bono Escolaridad de enero 2026: ¿Necesito registrarme para cobrar el subsidio? Esto es lo ÚLTIMO que se sabe
El Bono Escolaridad de 2026 llega este mes de enero para beneficiar a cierto sector de padres de familia en medio del inicio del año escolar.
El Bono Escolaridad en 2026 ha sido confirmado para este mes de enero con un monto exacto de 400 soles, pero los ciudadanos aún se encuentran con una gran interrogante en torno a cómo se darán los depósitos durante los próximos días en los que se entrega este beneficio.
PUEDES VER: Sedapal confirma corte de agua este 19 de enero: tres distritos serán afectados por más de 10 horas
Los trabajadores públicos serán favorecidos con este pago como parte de un respaldo para poder solventar los gastos vinculados al nuevo año lectivo que está por iniciar, ya sea desde lo que implica la matrícula a un centro educativo o los útiles escolares.
El Bono Escolaridad está valorizado en 400 soles y el Banco de la Nación iniciará los pago esta semana/ FOTO: Facebook
¿Es necesario registrarse para obtener el Bono Escolaridad?
No. El Bono Escolaridad no requiere algún tipo de registro en ninguna plataforma, ya que la subvención se envía puntualmente en la planilla de pagos del mes.
Cronograma del Banco de la Nación para el Bono Escolaridad
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 21 de enero
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 22 de enero
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 23 de enero
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 26 de enero.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar el Bono Escolaridad?
Para recibir el bono por escolaridad, el trabajador debe estar laborando, en uso del descanso vacacional o de licencia con goce de remuneraciones. Asimismo, deberá contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres meses.
¿El Bono Escolaridad solo se paga en enero?
La bonificación se abona por única vez en la planilla de pagos del mes de enero. No obstante, en el caso de los profesores y auxiliares de educación contratados en el marco de la Ley N.º 29944, el pago llega en la planilla de junio.
