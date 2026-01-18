0

Sedapal confirma corte de agua este 19 de enero: tres distritos serán afectados por más de 10 horas

Sedapal dio a conocer que este lunes 19 de enero algunas zonas de Lima no tendrán el servicio de agua potable durante varias horas.

Daniela Alvarado
Corte de agua: revisa la suspensión del 19 de enero
Corte de agua: revisa la suspensión del 19 de enero | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Sedapal informó a la ciudadanía que deberán tomar sus precauciones respectivas tras el anuncio de un nuevo corte de agua para este 19 de enero, lo cual ha generado preocupación en algunos distritos limeños. ¿Quiénes serán los afectados para este inicio de semana?

La Municipalidad de Lima inicia construcción de viaducto elevado en Villa María del Triunfo.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores

De acuerdo a información de la entidad, los vecinos de Ate, Carabayllo y San Juan de Lurigancho, se verán perjudicados en cuanto al servicio de agua potable. En este contexto, es importante conocer los últimos datos sobre horarios y zonas en las que se dará.

La interrupción en el suministro de agua se debe a las obras de mantenimiento de la empresa, las cuales buscan garantizar la calidad del servicio para brindar una mejor experiencia de la población en cada comuna.

Sedapal

Sedapal anuncia corte de agua para 19 de enero / FOTO: Facebook

Distritos afectados por corte de agua el 19 de enero

En Ate, los individuos no contarán con agua durante 12 horas, esto debido a la ejecución de empalme el algunos sectores., los cuales son: A.H. Huaycán zona Z, UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, el R-1 ALA. Empezará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m.

En Carabayllo, las áreas afectadas serán la Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Prog. Las Magnolias, Urb. Resid. Santa María, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe I, II y III etapa, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel, Urb. Tungasuca I y II etapa, esto se debe a la limpieza de reservorio. El horario es de 12 m. hasta las 8:00 p.m.

El Lurigancho, el corte será desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. y llegará a efectuarse en la Urb. San Antonio de Huampaní, Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV, V, VI etapa, Urb. Huampaní, Asoc. Boulevard, Asoc. 30 Amigos.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Lima inició construcción de viaducto que reducirá el tráfico y beneficiará a conductores

  2. Vecinos de Pamplona Baja reciben la mejor noticia: Municipalidad de SJM inaugura obra

  3. Retiro ONP 2025: ¿Quiénes podrán acceder a los S/ 21.400 si se llega a aprobar el desembolso?

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano