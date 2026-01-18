Sedapal confirma corte de agua este 19 de enero: tres distritos serán afectados por más de 10 horas

Sedapal informó a la ciudadanía que deberán tomar sus precauciones respectivas tras el anuncio de un nuevo corte de agua para este 19 de enero, lo cual ha generado preocupación en algunos distritos limeños. ¿Quiénes serán los afectados para este inicio de semana?

De acuerdo a información de la entidad, los vecinos de Ate, Carabayllo y San Juan de Lurigancho, se verán perjudicados en cuanto al servicio de agua potable. En este contexto, es importante conocer los últimos datos sobre horarios y zonas en las que se dará.

La interrupción en el suministro de agua se debe a las obras de mantenimiento de la empresa, las cuales buscan garantizar la calidad del servicio para brindar una mejor experiencia de la población en cada comuna.

Sedapal anuncia corte de agua para 19 de enero / FOTO: Facebook

Distritos afectados por corte de agua el 19 de enero

En Ate, los individuos no contarán con agua durante 12 horas, esto debido a la ejecución de empalme el algunos sectores., los cuales son: A.H. Huaycán zona Z, UCV 233, 233B, 233C, 233E y 235, el R-1 ALA. Empezará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m.

En Carabayllo, las áreas afectadas serán la Urb. Mi Casa, Urb. El Paraíso, Urb. Popular San Carlos, Urb. Prog. Las Magnolias, Urb. Resid. Santa María, Urb. Los Rosales, Urb. San Felipe I, II y III etapa, Urb. San Isidro, Urb. Santa Isabel, Urb. Tungasuca I y II etapa, esto se debe a la limpieza de reservorio. El horario es de 12 m. hasta las 8:00 p.m.

El Lurigancho, el corte será desde las 12 m. hasta las 11:50 p.m. y llegará a efectuarse en la Urb. San Antonio de Huampaní, Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV, V, VI etapa, Urb. Huampaní, Asoc. Boulevard, Asoc. 30 Amigos.