Retiro AFP 2026: ¿Qué afiliados cobran su primera UIT este lunes 19 de enero? Esto dice el cronograma oficial

Los ciudadanos afiliados a las AFP en el Perú, se encuentran en sus últimos días para acceder al retiro de sus fondos. Este 19 de enero se termina el periodo libre de registro de solicitudes, tanto para el octavo desembolso como para el proceso de la rectificación.

Sin embargo, para otros la fecha del 19 de enero significa la llegada de su primera UIT a las cuentas, ya que les corresponde el depósito después de 30 días de haber realizado su solicitud en la respectiva administradora. ¿Quiénes serán los beneficiados en este nuevo inicio de semana.

Como se sabe, desde el pasado 4 de diciembre se autorizó que los usuarios puedan pedir el abono de sus ahorros de jubilación sin restricción alguna, es decir, dejando a un lado el cronograma que en un inicio se programó para efectuar los registros de manera escalonada. Por ello, enero es un mes clave para cobros en estos casos.

Afiliados a las AFP podrán acceder a su primer pago en enero 2026 / FOTO: Freepik

¿Quiénes cobran su primera UIT de AFP este 19 de enero?

Los afiliados que percibirán el dinero del retiro AFP este lunes 19 de enero, son aquellos que solicitaron el pago el pasado viernes 19 de diciembre, ya que estos depósitos demoran aproximadamente un mes en llegar.

¿Quiénes pueden hacer la rectificación de AFP?

Solo pueden generar esta segunda solicitud, los individuos que cumplan con ciertas condiciones. Conoce cuáles son a continuación:

Ser afiliados que hayan realizado un primer retiro menor a las cuatro UIT vigentes en 2025

Deben contar con saldo disponible en la cuenta AFP

No deben superar el límite total de S/ 22.000 al sumar ambos retiros

¿Cuál es el plazo para solicitar retiro de AFP?

Aquellos interesados en sacar su dinero de las administradoras, solo tendrán hasta el mismo lunes 19 de enero, de 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Pasada esta fecha, se acabará la oportunidad.

¿Por qué el monto de retiro AFP aumentó este 2026?

El incremento en la cifra para retiro de AFP, tiene origen en el aumento de la UIT que varió de S/ 5.350 en 20025 a S/5.500 en este 2026.