Segundo retiro AFP 2026: ¿qué requisitos se deben cumplir para acceder hasta S/ 22.000?

El retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones representa un gran alivio para miles de afiliados que pueden acceder a sus aportes. Para alegría de muchos, se confirmó una segunda solicitud de acceso AFP 2026 y, con el aumento de la UIT, ahora es posible desembolsar hasta S/ 22 000.

Segunda solicitud de retiro AFP 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

Desde el 8 de enero, los aportantes pueden registrar una segunda solicitud de retiro AFP mediante la plataforma web y de manera gratuita. Para este procedimiento, es importante tener en cuenta ciertos requisitos respecto al desembolso anterior y el monto máximo para sustraerle de las cuentas.

Los afiliados pueden registrar una segunda solicitud de retiro AFP.

"Puedes realizar una segunda solicitud si en tu primer retiro el monto fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento y aún tienes saldo disponible. Recuerda que, sumando ambos retiros, no debes superar el tope total de 4 UIT (S/ 22,000 en 2026)", señaló Prima AFP a Infobae Perú.

Eso quiere decir que los requisitos indispensables para tramitar una segunda solicitud de retiro AFP son: tener saldo disponible en la cuenta de AFP y no haber retirado ya el total de 4 UIT, ya que se debe tener en cuenta que primera y segunda solicitud no pueden superar el tope de 4 UIT, S/ 22 000 en 2026.

¿Cómo realizar la segunda solicitud de AFP 2026?

Para realizar la segunda solicitud de retiro AFP 2026 o rectificar tu retiro para obtener hasta S/ 22 000, el trámite sigue siendo 100 % digital y se hace directamente en la plataforma de tu AFP (Prima, Profuturo, Integra y Habitat) . Recuerda que el plazo vigente es hasta el 19 de enero de 2026: