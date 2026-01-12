0

Segundo retiro AFP 2026: ¿qué requisitos se deben cumplir para acceder hasta S/ 22.000?

Conoce los requisitos que deben cumplir los afiliados para registrar una segunda solicitud de retiro AFP, con un aumento de la UIT, equivalente a S/ 22 000.

Angie De La Cruz
Conoce si podrás acceder a un segundo retiro AFP de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22 000.
Conoce si podrás acceder a un segundo retiro AFP de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22 000. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

El retiro de las Administradoras de Fondos de Pensiones representa un gran alivio para miles de afiliados que pueden acceder a sus aportes. Para alegría de muchos, se confirmó una segunda solicitud de acceso AFP 2026 y, con el aumento de la UIT, ahora es posible desembolsar hasta S/ 22 000.

El proceso de admisión COAR 2026 inició este 12 de enero a nivel nacional.

PUEDES VER: COAR 2026 inició: LINK para inscribirse al proceso de admisión y requisitos para postular

Segunda solicitud de retiro AFP 2026: ¿Cuáles son los requisitos?

Desde el 8 de enero, los aportantes pueden registrar una segunda solicitud de retiro AFP mediante la plataforma web y de manera gratuita. Para este procedimiento, es importante tener en cuenta ciertos requisitos respecto al desembolso anterior y el monto máximo para sustraerle de las cuentas.

AFP

Los afiliados pueden registrar una segunda solicitud de retiro AFP.

"Puedes realizar una segunda solicitud si en tu primer retiro el monto fue menor a las 4 UIT vigentes en ese momento y aún tienes saldo disponible. Recuerda que, sumando ambos retiros, no debes superar el tope total de 4 UIT (S/ 22,000 en 2026)", señaló Prima AFP a Infobae Perú.

Eso quiere decir que los requisitos indispensables para tramitar una segunda solicitud de retiro AFP son: tener saldo disponible en la cuenta de AFP y no haber retirado ya el total de 4 UIT, ya que se debe tener en cuenta que primera y segunda solicitud no pueden superar el tope de 4 UIT, S/ 22 000 en 2026.

¿Cómo realizar la segunda solicitud de AFP 2026?

Para realizar la segunda solicitud de retiro AFP 2026 o rectificar tu retiro para obtener hasta S/ 22 000, el trámite sigue siendo 100 % digital y se hace directamente en la plataforma de tu AFP (Prima, Profuturo, Integra y Habitat) . Recuerda que el plazo vigente es hasta el 19 de enero de 2026:

  • Ingresa a la web oficial de tu AFP
  • Accede con tu número de DNI y tu clave web personal para iniciar sesión
  • Busca la opción "Segunda solicitud de retiro de hasta 4 UIT"
  • Selecciona el monto adicional que deseas retirar o ajusta tu pedido anterior
  • Confirma y envía tu solicitud antes de que cierre el plazo habilitado.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

  2. ¿Quiénes pueden acceder a la rectificación de retiro de AFP 2026? Esto se confirmó sobre el proceso

  3. Retiro de AFP 2026: GUÍA para hacer la segunda solicitud para el desembolso en enero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano