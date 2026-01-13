Retiro AFP 2026: ¿Hasta cuándo se podrá realizar la rectificación? Este es el plazo CONFIRMADO

El proceso de rectificación para retiro de AFP, se hizo viral desde hace algunos días en las redes sociales y de inmediato los usuarios comenzaron a ingresar a sus respectivas entidades para efectuar la solicitud del monto restante en sus cuentas. No obstante, en ese momento solo estaba disponible a través de la plataforma digital de Prima AFP, ahora ya se puede acceder desde todas las entidades.

De acuerdo a lo que se sabe, a partir del pasado viernes 9 de enero, tanto Integra, Habitat, Prima y Profuturo, han habilitado la opción para hacer la segunda solicitud en sus respectivas páginas web y aplicaciones. Situación que ha alegrado a más de un afiliado que ya inició con el trámite.

El plazo para recibir el dinero correspondiente que queda en los fondos es igual al del primer retiro, es decir, se dan 30 días como máximo para el cobro. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es hasta cuándo tendrán abierta la posibilidad de realizar otro registro para desembolso. AQUÍ te contamos los detalles.

¿Hasta cuándo se puede hacer la rectificación de AFP?

Es importante mencionar que esta modalidad para retirar más dinero de los ahorros en AFP, solo estará disponible hasta el próximo lunes 19 de enero. Ante ello, se recomienda no esperar hasta el último momento para iniciar con el proceso.

¿Quiénes pueden acceder a la rectificación?

Solo se podrá acceder a esta segunda oportunidad de retiro en el caso de que aún tengas dinero en la cuenta sin haber llegado al límite de las 4UIT, que son actualmente S/ 22.000. De esta manera, podrás obtener un monto mayor del que ya habías recibido.

¿Cómo hacer la rectificación en las AFP?

AFP Integra: ingresa a la agencia digital por app o web y dale clic a la opción de 'solicitar retiro' en el siguiente LINK: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

AFP Habitat: AQUÍ se sigue el mismo trámite desde este LINK: https://retiro.afphabitat.com.pe/

AFP Prima: Se debe entrar a la Agencia Virtual, ir hacia 'Mis trámites' y en el apartado 'Otros' está el botón de 'Segunda solicitud de retiro de hasta cuatro UIT'

AFP Profuturo: La página para ingresar y verificar las opciones es: https://enlinea.profuturo.com.pe/agenciavirtual

¿En qué horario se puede hacer la rectificación de retiro AFP?

La Asociación de AFP confirmó que los ciudadanos pueden llevar a cabo su solicitud de lunes a viernes desde las 08:00 A.M hasta las 06:00 P.M. Días feriados y fines de semana, la web no se encuentra activa para efectuar procedimientos.