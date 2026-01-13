0

Retiro AFP 2026: ¿Hasta cuándo se podrá realizar la rectificación? Este es el plazo CONFIRMADO

Miles de afiliados ya pueden acceder a la nueva modalidad de solicitud para retiro en AFP, y se trata de la rectificación del proceso para obtener más dinero de los fondos.

Daniela Alvarado
Rectificación de AFP 2026: revisa cómo y hasta cuándo se dará el proceso
Rectificación de AFP 2026: revisa cómo y hasta cuándo se dará el proceso | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

El proceso de rectificación para retiro de AFP, se hizo viral desde hace algunos días en las redes sociales y de inmediato los usuarios comenzaron a ingresar a sus respectivas entidades para efectuar la solicitud del monto restante en sus cuentas. No obstante, en ese momento solo estaba disponible a través de la plataforma digital de Prima AFP, ahora ya se puede acceder desde todas las entidades.

AFP 2026: revisa cómo puedes acceder a la nueva UIT

PUEDES VER: Retiro AFP en 2026: LINK para solicitar hasta 4 UIT con el NUEVO MONTO de S/ 22.000

De acuerdo a lo que se sabe, a partir del pasado viernes 9 de enero, tanto Integra, Habitat, Prima y Profuturo, han habilitado la opción para hacer la segunda solicitud en sus respectivas páginas web y aplicaciones. Situación que ha alegrado a más de un afiliado que ya inició con el trámite.

El plazo para recibir el dinero correspondiente que queda en los fondos es igual al del primer retiro, es decir, se dan 30 días como máximo para el cobro. Sin embargo, lo que muchos se preguntan es hasta cuándo tendrán abierta la posibilidad de realizar otro registro para desembolso. AQUÍ te contamos los detalles.

¿Hasta cuándo se puede hacer la rectificación de AFP?

Es importante mencionar que esta modalidad para retirar más dinero de los ahorros en AFP, solo estará disponible hasta el próximo lunes 19 de enero. Ante ello, se recomienda no esperar hasta el último momento para iniciar con el proceso.

¿Quiénes pueden acceder a la rectificación?

Solo se podrá acceder a esta segunda oportunidad de retiro en el caso de que aún tengas dinero en la cuenta sin haber llegado al límite de las 4UIT, que son actualmente S/ 22.000. De esta manera, podrás obtener un monto mayor del que ya habías recibido.

¿Cómo hacer la rectificación en las AFP?

¿En qué horario se puede hacer la rectificación de retiro AFP?

La Asociación de AFP confirmó que los ciudadanos pueden llevar a cabo su solicitud de lunes a viernes desde las 08:00 A.M hasta las 06:00 P.M. Días feriados y fines de semana, la web no se encuentra activa para efectuar procedimientos.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

  2. ¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años

  3. Municipalidad de Lima anuncia la mejor noticia para vecinos de Carabayllo: se realizó limpieza en concurrida avenida

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano