La mejor noticia para usuarios del Metropolitano: ahora podrán recargar su tarjeta con Yape

Este 15 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) compartió una excelente noticia que contribuirá a la modernización del transporte público. Desde hoy, los usuarios del Metropolitano y de los corredores complementarios Azul, Rojo y Morado, tendrán una nueva opción de recarga virtual de tarjetas a través del aplicativo Yape.

Con esta medida, se garantizará que los pasajeros de los concurridos medios de transporte puedan recargar sus tarjetas desde sus celulares, optimizando sus tiempos de viaje, ya que podrán efectuar el pago de manera sencilla y rápida, sin tener que hacer largas colas en las estaciones o puntos autorizados.

ATU habilitó recarga virtual de tarjetas mediante Yape y Plin.

En el evento que se realizó en la estación Central del Metropolitano, se contó con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, quien brindó más detalles sobre esta implementación que beneficiará a más de 15 millones de usuarios activos a nivel nacional.

"Hoy incorporamos una nueva billetera electrónica para la recarga del servicio. Este es un avance importante en la modernización del sistema de recaudo, que lo hace más accesible, confiable y seguro, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", señaló el titular del MTC.

Mientras que el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, agregó que: "Estamos trabajando para que la gestión pública llegue al ciudadano. Por ello, hemos trabajado para hacer posible que hoy los ciudadanos tenga una opción más de recarga y ya no tengan en sus manos dinero en efectivo, contribuyendo con su seguridad. Seguiremos creando mejores condiciones, desde nuestro sector técnico, para un mejor transporte".

¿Cómo recargar mi tarjeta de Metropolitano por Yape?

Te compartimos los pasos que debes seguir para realizar la recarga de tu tarjeta de Metropolitano. Recuerda que puedes realizar la recarga desde las 00:00 hasta las 21:15, y si viajas en el Metropolitano, deberás acercarte en cualquiera de los 65 tótems instalados en las 43 estaciones y terminales del sistema troncal para su validación.