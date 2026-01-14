¿Se confirmó un nuevo paro de transportistas mañana 15 de enero? Conoce qué dijo el gremio

0
Boca Juniors vs. Millonarios ONLINE por Disney Plus
El paro de transportistas del 14 de enero en Lima y Callao causó escasez de unidades y aumento de precios en el transporte. ¿Mañana habrá otra paralización?

Angie De La Cruz
El paro de transportistas previsto para el miércoles 14 de enero se llevó a cabo en Lima y Callao, provocando una reducción de unidades de transporte público y un incremento en los costos de traslado dentro de la capital. Ante esta situación, se generan interrogantes sobre si los gremios volverán a convocar una movilización para mañana.

Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, señaló que el paro del 14 de enero solo tendrá una duración de 24 horas, por lo que este jueves 15 de enero, los vehículos públicos trabajarán de manera habitual, garantizando la transitabilidad de los usuarios que buscan llegar a su destino.

El paro de transportistas solo ha sido programado para el 14 de enero.

Asimismo, el dirigente agregó que 320 empresas y aproximadamente 20 mil unidades dejaron de circular a modo de protesta ante la falta de acción por parte del Gobierno peruano y la creciente ola de criminalidad, que golpea fuertemente al sector, cobrando víctimas de las extorsiones.

Por su parte, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacionales Independientes (Asotrani), indicó que la paralización: "es contra la falta de la acción del Ejecutivo. ¿Cómo es posible? Si nosotros reclamamos la inoperancia del Gobierno, que no tiene voluntad política para enfrentar el crimen organizado, ¿vamos a reunirnos con él, voy a marchar con él?".

Esta declaración se debe a las recientes palabras del presidente, José Jerí, quien señaló que apoyaba el paro y la acción de los transportistas. "Es una cámara, un show mediático por ese tema que nosotros descartamos. Rechazamos categóricamente eso y por eso estamos hoy en defensa de la vida, por beneficios para las víctimas de sicariato", agregó.

Es importante mencionar que durante la realización del paro de transportistas, se halló a un taxista de 54 años sin vida. La víctima fue identificada como Julio López Tahuada, quien recibió tres disparos por falsos pasajeros, mismos que abandonaron el cadáver y se llevaron su camioneta.

Angie De La Cruz
