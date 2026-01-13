Nuevo paro de transportes el 14 de enero: estas son las líneas que no trabajarán

El paro de transportistas en Lima y Callao programado para este miércoles 14 de enero se llevará a cabo como medida de protesta ante la escalada de extorsión y asesinatos contra conductores, cobradores y unidades de transporte público que golpea al sector desde hace meses. La medida de fuerza fue confirmada por los principales gremios de transporte urbano formal del país, quienes anunciaron que la paralización iniciará a las 00:00 horas y se extenderá por 24 horas, afectando el servicio de buses en ambas regiones metropolitanas.

La decisión de acatar el paro de transportes en Lima y Callao responde a un reclamo generalizado por falta de seguridad y ausencia de mecanismos efectivos para enfrentar el crimen organizado y las extorsiones que vienen cobrando vidas en el gremio. Según representantes del sector, aproximadamente 22 000 unidades dejarán de operar durante la jornada de protesta, lo que implica la suspensión total del transporte urbano formal en diversos corredores de la capital.

Entre las líneas de transporte que acatarán la paralización figuran grandes empresas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Nueva América, Huáscar (incluyendo la línea R28), Edilberto Ramos, El Urbanito y Rápido Nuevo Perú, entre otros servicios que conforman la mayoría del parque automotor formal. La suspensión de estas rutas busca visibilizar la crítica situación de inseguridad y exigir al Gobierno acciones concretas para garantizar la vida de los trabajadores del volante y de los usuarios.

Empresas de transportes que acatarán el paro del miércoles 14 de enero en Lima y Callao

La 50

El Rápido S.A.

Transporte Huáscar S.A.

Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)

Vipusa

Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.

Urbanito

Empresa de Transportes Nueva América S.A.

Chosicano

Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.

E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)

Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

La convocatoria al paro de transportistas ha generado reacciones diversas entre los ciudadanos de Lima y Callao, muchos de los cuales reconocen que la medida afectará su movilidad diaria pero la respaldan como un grito de auxilio ante la ola de violencia. Voceros de los gremios han reiterado que el objetivo no es político, sino exigir medidas de seguridad más efectivas, incluyendo la implementación operativa de leyes y unidades especializadas contra la extorsión y el sicariato que hasta ahora no han tenido impacto tangible.