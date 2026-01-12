0

Paro de transportistas cambia de fecha para este miércoles 14 de enero: confirman que empresas no circularán

El paro de transportistas en Lima y Callao, que inicialmente estaba previsto para el jueves 15 de enero, fue adelantado para este miércoles 14 de enero.

Angie De La Cruz
Los gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que el paro será el 14 de enero.
Los gremios de transportistas de Lima y Callao confirmaron que el paro será el 14 de enero.
En una reciente conferencia dada este lunes, se confirmó que el paro de transportistas en Lima y Callao se realizará el miércoles 14 de enero. Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, brindaron más detalles al respecto.

Si bien en un principio la paralización estaba prevista para el jueves 15 de enero, se modificó la fecha ante la creciente violencia, extorsiones y atentados que han afectado al gremio. Asimismo, se informó que el paro comenzará desde las 00:00 horas del miércoles 14 de enero y afectará la circulación de transporte público.

"Van a haber marchas pacíficas, algunas empresas no saldrán, no es un tema político, no es un tema que buscamos cambio de gobierno, simplemente recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, hacia nuestros conductores y hacia nuestros usuarios", señaló Martín Ojeda.

Asimismo, Ojeda agregó que más de 22 mil unidades, entre buses, cústeres y combis, suspenderán sus servicios durante 24 horas consecutivas. Por lo que le recomendamos que tome sus precauciones, ya que puede afectar la transitabilidad y retraso para llegar a su destino.

Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, indicó que: "Esta es una medida de reclamo, de invocación, de jalón de orejas, de lo que quiera llamarle, menos político". Resaltando la participación del 100 % de las empresas formales.

Hasta el momento se ha confirmado que empresas como La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Edilberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú paralizarán sus actividades. No se descarta que con el pasar de las horas se sumen más asociaciones y grupos.

