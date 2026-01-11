- Hoy:
¿El paro de transporte en Lima y Callao cambiará de fecha? Revisa qué dice el gremio
Transportistas de Lima y Callao se unen a un nuevo paro anunciado para este 15 de enero de 2026. Esto es lo ÚLTIMO que se sabe sobre su desarrollo.
El gremio de transportistas que pertenecen a Lima Sur y Este, anunció hace unos días que este jueves15 de enero se realizará un nuevo paro del servicio, en vista que la situación de inseguridad, extorsiones y ataques violentos contra los choferes, no ha cesado.
El vocero de Transportes Unidos, Martín Ojeda, ha asegurado que en el mes de enero ya se han registrado ocho atentados contra los trabajadores del sector, por lo cual han tenido que tomar acción para protegerse y levantar la voz haciendo un nuevo pedido a las autoridades.
¿Se suspenderá el paro de transportistas o cambiará de fecha?
En entrevista con Exitosa, el representante de Transportes Unidos, Martín Ojeda, dio a conocer que no habrá cambios para el paro de transportistas convocado por empresas del gremio, y que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de enero.
"A veces nos dicen que ustedes se han sentado y han suspendido, no. Lo que hemos hecho es dar un grupo de pretensiones legales y técnicas y amenazar que vamos a hacer un paro, pero cuando estableces fecha es muy difícil", indicó sobre cancelación del paro.
¿A qué se debe este nuevo paro de transportistas?
La nueva convocatoria responde al considerable incremento de muertes que se ha venido dando hacia los transportistas, El representante señaló que se estaría presentando un asesinato por día.
¿Qué líneas de transportes acatarán el paro?
Algunas de las empresas que se han unido a este nuevo paro son La 50, Santa Catalina, Cristo Pachacamilla, Heriberto Ramos, El Urbanito, Nueva América, Huáscar, El Rápido y Nuevo Perú, con más de 12.000 unidades en total.
