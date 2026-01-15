0
Barcelona vs Racing de Santander por la Copa del Rey

COAR 2026: cuándo se publica la lista de postulantes aptos y LINK de consulta vía Minedu

El Proceso Único de Admisión 2026 a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) ya está en curso y en la siguiente fase se publicará la lista de postulantes aptos.

Angie De La Cruz
Conoce cuándo se publica la lista de postulantes aptos del proceso COAR 2026.
Conoce cuándo se publica la lista de postulantes aptos del proceso COAR 2026.
Miles de estudiantes a nivel nacional están postulando al Proceso Único de Admisión (PUA) de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, en busca de una de las ansiadas vacantes. Desde el lunes 12 de enero, los interesados pueden inscribirse, pero para ello deben cumplir determinados requisitos.

Minedu compartió el calendario del año escolar 2026 con cronograma de clases y descansos.

PUEDES VER: Año escolar 2026: estos son los descansos que se otorgarán a los estudiantes según el calendario

Es importante mencionar que la lista de postulantes aptos de COAR 2026 es el registro oficial de estudiantes que cumplieron con los requisitos y fueron aceptados para continuar en el proceso de admisión. ¿Sabes cuándo saldrá la lista de postulantes aptos? En esta nota te brindamos más detalles.

¿Cuándo se publica la lista de postulantes aptos a los COAR 2026?

La lista de postulantes aptos para los COAR 2026 se publicará el 2 de febrero de 2026. Esta fecha forma parte del cronograma oficial del proceso, que incluye también la atención de reclamos, las evaluaciones y la publicación de los resultados finales con la asignación de vacantes:

  • Inscripción virtual: del 12 al 30 de enero de 2026.
  • Publicación de postulantes aptos: 2 de febrero de 2026.
  • Recepción y atención de reclamos (inscripción): 3 y 4 de febrero de 2026.
  • Evaluación Fase I (habilidades cognitivas): 8 de febrero de 2026.
  • Resultados de la Fase I: 17 de febrero de 2026.
  • Evaluación Fase II (habilidades socioemocionales y entrevista personal): del 21 al 23 de febrero de 2026.
  • Resultados finales y asignación de vacantes: del 2 al 7 de marzo de 2026.
  • Proceso de matrícula: del 3 al 31 de marzo de 2026.
COAR

El Proceso Único de Admisión 2026 a los COAR inició el 12 de enero.

COAR 2026: LINK del Minedu para consultar lista de postulantes aptos

El próximo lunes 2 de febrero podrás acceder a la lista de postulantes aptos mediante el enlace oficial del Ministerio de Educación (Minedu): https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/. Una vez que conozca el resultado, podrá pasar a la siguiente fase o presentar su reclamo si en caso no fue aceptado.

Requisitos para postular a los COAR 2026

Para postular a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos académicos, administrativos y de edad establecidos por el Minedu, para que la inscripción sea válida y el estudiante pueda participar en las siguientes etapas del PUA:

  • Haber culminado primero y segundo grado de secundaria en una institución educativa pública de Educación Básica Regular (EBR), y estar promovido y apto para iniciar el tercer grado de secundaria en el año 2026.
  • Tener un buen desempeño académico, lo cual se traduce en haber ocupado uno de los diez primeros puestos, o haber sido ganador en concursos educativos reconocidos por el Minedu a nivel UGEL, regional o nacional.
  • Contar con nacionalidad peruana; en caso de ser de nacionalidad extranjera, presentar los documentos exigidos por las autoridades competentes.
  • Tener como máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2026.
  • Presentar la autorización del padre, madre, tutor o apoderado legal, la cual debe estar registrada en la ficha de inscripción.
Angie De La Cruz
