COAR 2026: cuándo se publica la lista de postulantes aptos y LINK de consulta vía Minedu

Miles de estudiantes a nivel nacional están postulando al Proceso Único de Admisión (PUA) de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2026, en busca de una de las ansiadas vacantes. Desde el lunes 12 de enero, los interesados pueden inscribirse, pero para ello deben cumplir determinados requisitos.

Es importante mencionar que la lista de postulantes aptos de COAR 2026 es el registro oficial de estudiantes que cumplieron con los requisitos y fueron aceptados para continuar en el proceso de admisión. ¿Sabes cuándo saldrá la lista de postulantes aptos? En esta nota te brindamos más detalles.

¿Cuándo se publica la lista de postulantes aptos a los COAR 2026?

La lista de postulantes aptos para los COAR 2026 se publicará el 2 de febrero de 2026. Esta fecha forma parte del cronograma oficial del proceso, que incluye también la atención de reclamos, las evaluaciones y la publicación de los resultados finales con la asignación de vacantes:

Inscripción virtual: del 12 al 30 de enero de 2026.

del 12 al 30 de enero de 2026. Publicación de postulantes aptos: 2 de febrero de 2026.

2 de febrero de 2026. Recepción y atención de reclamos (inscripción): 3 y 4 de febrero de 2026.

3 y 4 de febrero de 2026. Evaluación Fase I (habilidades cognitivas): 8 de febrero de 2026.

8 de febrero de 2026. Resultados de la Fase I: 17 de febrero de 2026.

17 de febrero de 2026. Evaluación Fase II (habilidades socioemocionales y entrevista personal): del 21 al 23 de febrero de 2026.

del 21 al 23 de febrero de 2026. Resultados finales y asignación de vacantes: del 2 al 7 de marzo de 2026.

del 2 al 7 de marzo de 2026. Proceso de matrícula: del 3 al 31 de marzo de 2026.

El Proceso Único de Admisión 2026 a los COAR inició el 12 de enero.

COAR 2026: LINK del Minedu para consultar lista de postulantes aptos

El próximo lunes 2 de febrero podrás acceder a la lista de postulantes aptos mediante el enlace oficial del Ministerio de Educación (Minedu): https://www.minedu.gob.pe/colegios-de-alto-rendimiento/. Una vez que conozca el resultado, podrá pasar a la siguiente fase o presentar su reclamo si en caso no fue aceptado.

Requisitos para postular a los COAR 2026

Para postular a los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos académicos, administrativos y de edad establecidos por el Minedu, para que la inscripción sea válida y el estudiante pueda participar en las siguientes etapas del PUA: