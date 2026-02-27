Temblor en Perú HOY, viernes 27 de febrero EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda su informe de los recientes sismos en el país y AQUÍ podrá revisar EN VIVO dónde ocurrieron los últimos temblores a nivel nacional. Conozca si su ciudad o alrededores se vio afectada con los sismos, cuál es la intensidad, magnitud y a qué hora se registraron los movimientos.

Temblor EN VIVO en Perú HOY, viernes 27 de febrero: mira los últimos sismos del país 10:28 Temblor en Ayacucho de magnitud 3.6 Fecha y Hora Local: 27/02/2026

08:01:47 Magnitud: 3.5

Profundidad: 20km

Latitud: -14.07

Longitud: -73.73

Intensidad: II-III Querobamba

Referencia: 13 km al SE de Querobamba, Sucre - Ayacucho 10:24 Temblor en Lima de magnitud 3.6 Fecha y Hora Local: 27/02/2026 03:30:39

Magnitud: 3.6

Profundidad: 43km

Latitud: -11.37

Longitud: -78.10

Intensidad: II-III Huacho

En esta nota podrá revisar el informe completo de los últimos sismos registrados en Perú HOY, viernes 27 de febrero de 2026. Sepa la hora, magnitud y epicentro del reciente temblor.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan sobrevivir y atender necesidades inmediatas durante al menos 24 a 48 horas tras un desastre. Debe incluir agua potable, alimentos no perecibles y fáciles de consumir, linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, silbato, manta, ropa de abrigo, encendedor o fósforos, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, cargador portátil para celular y artículos de higiene personal.

También es recomendable añadir medicamentos de uso frecuente y productos especiales para bebés, adultos mayores o mascotas, según corresponda, para asegurar la protección de toda la familia.