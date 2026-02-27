0

Temblor en Perú HOY, viernes 27 de febrero EN VIVO: dónde fue el epicentro y magnitud del último sismo

Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que frecuentemente se registran sismos a nivel nacional. AQUÍ revisa los últimos temblores.

Angie De La Cruz
Revisa cuáles son los últimos sismos registrados en Perú este viernes 27 de febrero.
Revisa cuáles son los últimos sismos registrados en Perú este viernes 27 de febrero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda su informe de los recientes sismos en el país y AQUÍ podrá revisar EN VIVO dónde ocurrieron los últimos temblores a nivel nacional. Conozca si su ciudad o alrededores se vio afectada con los sismos, cuál es la intensidad, magnitud y a qué hora se registraron los movimientos.

Temblor EN VIVO en Perú HOY, viernes 27 de febrero: mira los últimos sismos del país

10:28
27/2/2026

Temblor en Ayacucho de magnitud 3.6

  • Fecha y Hora Local: 27/02/2026
  • 08:01:47 Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 20km
  • Latitud: -14.07
  • Longitud: -73.73
  • Intensidad: II-III Querobamba
  • Referencia: 13 km al SE de Querobamba, Sucre - Ayacucho
10:24
27/2/2026

Temblor en Lima de magnitud 3.6

  • Fecha y Hora Local: 27/02/2026 03:30:39
  • Magnitud: 3.6
  • Profundidad: 43km
  • Latitud: -11.37
  • Longitud: -78.10
  • Intensidad: II-III Huacho
  • Referencia: 61 km al SO de Huacho, Huaura - Lima
10:18
27/2/2026

Bienvenidos

En esta nota podrá revisar el informe completo de los últimos sismos registrados en Perú HOY, viernes 27 de febrero de 2026. Sepa la hora, magnitud y epicentro del reciente temblor.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan sobrevivir y atender necesidades inmediatas durante al menos 24 a 48 horas tras un desastre. Debe incluir agua potable, alimentos no perecibles y fáciles de consumir, linterna con pilas, radio portátil, botiquín de primeros auxilios, mascarillas, alcohol o gel desinfectante, silbato, manta, ropa de abrigo, encendedor o fósforos, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, cargador portátil para celular y artículos de higiene personal.

mochila de emergencia

Una mochila de emergencia es un kit esencial para sobrevivir.

También es recomendable añadir medicamentos de uso frecuente y productos especiales para bebés, adultos mayores o mascotas, según corresponda, para asegurar la protección de toda la familia.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

